Yurttaşın sigara paketini alan Erdoğan: 'Sigarayı bıraktım diyeceksin, bırakacaksın'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul Üsküdar'da bir akaryakıt istasyonunu ziyaret etti. Burada yurttaşlarla görüşen Erdoğan'ın bir yurttaş ile girdiği sigara diyaloğu dikkat çekti.

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AA