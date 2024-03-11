Yurttaşlar gramla gıda alıyor

Ekonomi Servisi

Niğde'de pazarcı esnafı ve yurttaşlarla görüşen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, pazarda dahi fiyatların bir önceki yıla göre en az bir kat arttığını belirtti. CHP'li vekil Ömer Fethi Gürer, "Pazarda açık satılan bakliyatlar var, bunların marketlerde fiyatları daha yüksek ancak burada fiyatları daha uygun. Bunu dahi almakta zorlanıyorlar" dedi.

Enflasyonun alım gücünü azalttığına değinen Gürer, “Emeklinin geliri 10 bin lira ama 10 bin lirayı ev kirasına mı versin, faturaya mı, gıda mı alsın? Böyle olunca gramla ürün almak durumunda kalıyor. Bir avuç mercimeğe 30 lira verip vatandaşın alım gücünün bittiğini esnafımızı anlatıyor.” diye konuştu.