Yurttaşlara uyarı: Kara para aklamada yeni yöntem

Dolandırıcılar, yeni geliştirdikleri yöntemle, yasa dışı yollardan elde ettikleri paraları hedef olarak gördükleri vatandaşlara transfer ettikten sonra yanlışlıkla gönderdiklerini iddia ederek, başka bir banka hesabına transfer etmesini istemeye başladı. Avukat Cem Duman, kara para aklama suçundan hukuken suçlu duruma düşebileceklerini belirterek yurttaşları uyardı.

Son dönemlerde dolandırıcılık yöntemleri ve dolandırılma vakalarının sayısı arttı.

Dolandırıcılar, yeni geliştirdikleri yöntemle, yasa dışı yollardan elde ettikleri paraları hedef olarak gördükleri yurttaşlara transfer ettikten sonra yanlışlıkla gönderdiklerini iddia ederek, başka bir banka hesabına transfer etmesini istemeye başladı.

HUKUKEN SUÇLU DURUMA DÜŞEBİLİRSİNİZ

Konu hakkında uyarılarda bulunan Ağır Ceza Avukatı Cem Duman, yurttaşların tanımadıkları kimseye para transfer etmemesini, kara para aklama suçundan hukuken suçlu duruma düşebileceklerini söyledi.

Dolandırıcıların her geçen gün yeni bir yöntem geliştirerek, yurttaşları mağdur ettiğini ifade eden Ağır Ceza Avukatı Cem Duman, son zamanlarda dolandırıcılık davalarında gözle görülür bir artış olduğunu belirtti.

TANIMADIĞINIZ KİŞİLERE PARA TRANSFERİ YAPMAYIN

Dolandırıcılık davalarında bilinçli olarak suça karışanlar kadar farkında olmadan suça ortak olan yurttaşların da çok fazla olduğunu ifade eden Duman, şöyle devam etti:

“Maalesef dolandırıcılar her geçen gün yeni yöntemler bulmaya devam ediyor. Dolandırıcılar, önceki dönemlerde kolay yoldan para kazanmak isteyenleri tuzağa düşürürken, artık iyi niyetli vatandaşları suça ortak ederek, masum insanları dolandırıyor. Bu yöntemi kısaca açıklamak gerekirse, vatandaşları dolandırmak isteyen dolandırıcılar, internet bankacılığı üzerinden takip edilmelerini zorlayacak ve suçun ispatını geciktirecek hamleler buldu. Yani, bir vatandaşın hesap bilgilerini ele geçiren vatandaşlar, parayı ilk olarak kendi hesaplarına yönlendirmektense, daha önceden gözlerine kestirdikleri bir vatandaşın hesabına transfer ediyor.

Daha sonra bu vatandaşlara iletişim kuran dolandırıcılar, paranın o hesaba yanlışlıkla transfer edildiğini iddia ederek, geri almak istiyorlar. İyi niyetli vatandaşlar, hesaplarına yanlış gönderildiği iddia edilen parayı geri göndermek istediklerinde dolandırıcıların ilettiği başka bir hesaba gönderiyor. Bu yapılan en büyük yanlıştır çünkü artık dolandırıcılığa konu olan para, çalınan hesaptan iyi niyetli vatandaşın hesabına, oradan da dolandırıcıların hesabına geçmiş oluyor. Bu duruma düşen vatandaşlar, olayın hukuki bir boyuta taşındığı zamanlarda mağdur olmasına rağmen sanık sıfatıyla yargılanabilir. Tavsiyem, kesinlikle hesabınıza nereden geldiğini bilmediğiniz bir parayı harcamayın ve başka bir hesaba transfer etmeyin. Böyle durumlarda beklemek ya da gerekli mercilere bu durumu haber vermek en doğru karar olacaktır.”