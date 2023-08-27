Yurttaşların itirazı sonuç verdi: Fokların yaşam alanının talanı kanuna aykırı

Karaburun Mordoğan’da Akdeniz fok balıklarının yaşam alanı olan Ayıbalığı Koyu’na kurulan beach club’a ait demir iskeleye karşı tepkiler sonuç verdi. Yapılan incelemede, iskelenin izin ve ruhsatının bulunmadığı ve kıyı kanuna uygun olmadığı ortaya çıktı.

Aycan KARADAĞ

İzmir’de kıyıların işgaline karşı mücadele sürüyor. Karaburun ilçesinde yer alan Mordoğan Ayıbalığı Koyu’nda For Yuo 35 isimli şirket tarafından kurulan ‘beach club’a ait demir iskele tepkilere neden oldu. 2019 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen ve Akdeniz Foklarının yaşam alanı olan bölgede şirketin faaliyetine karşı Sualtı Araştırmaları Derneği ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne itiraz dilekçesi verdi.

Dilekçe sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü koyda incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne yazı hazırlandı. Yazıda, yapılan iskelenin yapımında hiç bir makamdan izin ve ruhsat alınmadığı ve kıyı kanuna uygun olmadığı belirtilerek, yapının kaldırılması için işlem yapılması gerektiği ifade edildi.

Yazıda şu tespitler yer aldı:

- İskele yapılan yerin kayalık, işletmenin bulunduğu koyun ise geneli taşlık ve az miktarda kum yapıda olduğu, İskelenin I profil kullanılmak suretiyle çelik malzemeden imal edildiği tespit edildi.

- İskelenin bir kısmının karada kayalık zemin üzerinde kalan kısmın ise beton bidonlar marifetiyle deniz üzerinde konuşlandırıldığı tespit edildi.

- İskelenin işletmeye gelen müşteriler tarafından güneşlenme ve denize girme amacıyla kullanıldığı tespit edildi.

- İskeleye herhangi bir deniz aracının bağlanmadığı tespit edildi.

- İskele üzerinde mapa, anele, koç boynuzu gibi deniz aracı bağlamaya yönelik donanımın bulunmadığı tespit edildi.

-İşletmenin güney bitişiğinde bir halk plajının bulunduğu, plaj ile tesis arasına kayalık üzerine dikenli tel ve çit çekildiği, çit içerisinde bir kapı açılarak halk plajından güney- kuzey yönlü geçmek isteyen vatandaşlara engel olunmadığının işletici tarafından beyan edildiği tespit edildi.

- Denetimde iskelenin inşasına yönelik olarak resmi bir kurumdan evrak, belge ya da başvuru durumunu gösterir bir dilekçe örneğinin ibraz edilemediği tespit edildi.

- Söz konusu iskeleye ilişkin onaylı imar planının ya da Rekreatif Amaçlı İskele Genelgesi kapsamında herhangi bir iznin kayıtlarımızda mevcut olmadığı tespit edildi.