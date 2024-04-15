Yurttaşlığı kapan gidiyor: Son 11 yılda yabancılara 385 bin konut satıldı

Türkiye'de yabancılara konut satışı üzerinden vatandaşlık verilmeye devam ediliyor. Son 11 yılda yabancıların Türkiye’de satın aldığı konut sayısı 385 bine dayandı. Vatandaşlık karşılığında 400 bin dolara konut satın alan yabancılar aldıkları evleri 1-1.5 milyon dolara satıp ülkelerine dönmeye başladı.

Türkiye'de vatandaşlık elde etmek isteyen yabancıların 400 bin dolar kaşılığı satın aldığı konutları daha pahalıya satarak ülkelerine geri dönmeye başladığı belirtildi.

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre, vatandaşlık için Türkiye'den ev alıp 3 yıllık yasal süreyi dolduran yabancılar, aldıkları konutları satışa çıkarmaya başladı.

Aldıkları yurttaşlık hakkı yanlarına kazanç olarak kalırken evlerini fahiş fiyatlarla satıp parasal olarak da büyük kâra geçiyorlar. 3 yıl önce 400 bin dolara ev alan yabancılar, bunları bugün en az 1-1.5 milyon dolara satıyor.

250 BİNE DÜŞÜRÜLMESİNE TEPKİ

Yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın almasının önündeki sınırlamaları kaldıran ve Mütekabiliyet Yasası olarak bilinen düzenlemenin yürürlüğe girdiği Mayıs 2012’den 2024 yılı Şubat sonuna kadar Türkiye’de yabancılara satılan konut sayısı 384 bin 519’a ulaştı.

Yurttaşlık için gayrimenkul alımlarında fiyat, Eylül 2018’den itibaren 1 milyon dolardan 250 bine düşürüldü. Yoğun tepkilerin üzerine 13 Haziran 2022’de ise bu miktar 400 bin dolara çıkarıldı.

2022’DE YÜZDE 4.5

Yabancıya gayrimenkul satışının en yüksek olduğu yıl 67 bin 940 ile 2022 yılı oldu. 2021 yılında ise yabancılar toplamda 58 bin 576 taşınmaz aldı. Ancak geçen yıl yabancıya gayrimenkul satışı 2022 yılına göre neredeyse yarı yarıya azaldı ve 35 bin adet seviyesine geriledi.

2022 yılında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4.5 iken bu oran 2023’te yüzde 2.9’a düştü. Türkiye’de dolar bazında fiyatların yükselmesi, deprem riski, yurttaşlık ve ikamet izni için gerekli limitlerin yükseltilmesi gibi nedenlerle yabancıların konut alımında düşüş olduğu ifade ediliyor.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, son dönemlerde yabancıların İstanbul’dan gidişlerinde artış olduğuna işaret ederek “Yabancılar vatandaşlığı almak için üç yıl konutu satmama şartı var. Şimdi o üç yıl şartını dolduranlar vatandaşlığı garantileyenler satıp gidiyor. 500 bin liraya aldığı evi 3 milyon liraya satıp gidiyor” dedi.

RUSLAR İLK SIRADA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2019 yılından bu yana Türkiye’de en fazla konut alan yabancılar arasında 39 bin 172 adetle Rusya yurttaşları başı çekiyor. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı bu süreci etkiledi. İran yurttaşları 35 bin 573 adetlik alımla ikinci sırada yer alırken onları 31 bin 319 adetle Irak yurttaşları takip ediyor. Ancak Türkiye’de yurttaşlık alanların sayısı düzenli olarak açıklanmıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, 2021 yılında CHP’li Erkan Aydın’ın soru önergesine verdiği yanıtta 2018-2021 yılları arasında 19 bin 630 yabancıya gayrimenkul alımı karşılığında yurttaşlık verildiği açıklanmıştı. Bakanlık cevabına göre bu kapsamda toplam 30 bin 358 adet taşınmaz satışı gerçekleşti. Ayrıca 2002-2023 döneminde Türkiye’ye toplamda 254.2 milyar dolarlık uluslararası doğrudan sermaye (yabancı sermaye) girişi olurken bu rakamın 69.6 milyar dolarla yüzde 27.4’lük bölümünü yabancılara gayrimenkul satışları oluşturdu.