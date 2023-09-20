Yürütmeyi durdurma kararı alınmıştı: Yıkıma direnen site sakinlerine çevik kuvvet engeli

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bulunan Yeşilyamaç Sitesi sakinleri, yürütmeyi durdurma kararına karşı site giriş alanı, çocuk parkı ve yeşil alana yapılmak istenen konut projesine karşı direnmeye devam ediyor. Site sakinlerinin direnişine ise yeşil alana konut yapmak isteyen Huzzak Yapı'nın talebi doğrultusunda Çevik Kuvvet ekipleri gelerek önlem aldı, bölge polis bariyerleriyle çevrildi.

Üsküdar'daki Yavuztürk Mahallesi’nde bulunan Yeşilyamaç Sitesi'nin ana giriş yolu, çocuk parkı ve yeşil alanı, Huzzak Yapı adlı bir inşaat firması tarafından iki hafta önce iş makineleri ile yıkıldı.

Alana lüks konut projesi yapmak için giriş yapan şirketin karşısına çıkan site sakinleri, işlemin hukuksuz olduğu iddiasıyla yıkımı durdurmaya çalıştı. Ancak inşaat şirketi çalışanları, kolluk güçleri olay yerine gelene kadar yıkıma başladı ve site duvarları, yeşil alanlar ve çocuk parkının bulunduğu bölge iş makineleriyle yıkıldı. Yıkım sırasında bir kepçeyi durdurmaya çalışan sitenin yöneticilerinden Aslı Kıyak’ın başından aşağı hafriyat döküldü.

ÇEVİK KUVVET ÖNLEM ALDI

Site sakinlerinin yapı firmasına direnişi ise devam ediyor. Bu arada Huzzak Yapı firmasının İstanbul Valiliği'ne başvurarak can güvenliğinin olmadığı gerekçesiyle polis ekiplerinden önlem alınmasını istediği ortaya çıktı. Sabah saatlerinde siteye gelen Çevik Kuvvet ekipleri, sivil polisler bölgede önlem aldı ve çevreye polis bariyerleri konuldu.

SİTE SAKİNİ AVUKAT KARADUMAN: BİZİM ÇOCUKLARIMIZIN SAÇININ BİR TELİNDEN DAHA KIYMETLİ DEĞİL

Site sakinleri ile polisi karşı karşıya getiren duruma ilişkin site sakini avukat Özgür Karaduman şunları söyledi:

“Huzzak oradasın duy, senin milyon dolarların bizim çocuklarımızın saçının bir telinden daha kıymetli değil. O çocuk parkında çocuklarımızı oynayamayacak, içeri soktuğun o kepçenin hesabını vereceksin. Öldürmek için döktüğünüz o kepçe sürücüsünü buraya getireceksiniz. Emniyet burada bekleme. Adam öldürmeye teşebbüs var, kayıtları var silahları var gösterdiler. Bizim güvenlikle emniyetle sorunumuz yok. Hepsi kardeşimiz. Bizim problemimiz Huzzak şirketiyle. Hiçbir güvenlik firmasıyla sözlü ya da fiili hiçbir temas olmasın lütfen. Ama hakkımızda sonuna kadar koruyacağımızı bilsinler. Cebimde bir avukat kimliği var. Gözaltına alınırsam eğer avukat olduğumu bildirip barodan yardım istersem şerefsizim. Yaptığım hiçbir şeyi avukat kimliğinin arkasına saklanarak yapmıyorum. Ben burada oturan bir site sakiniyim.”

NE OLMUŞTU?

Yürütmeyi durdurma kararına rağmen yıkımı sürdüren Huzzak Yapı'ya karşı Yeşilyamaç Sitesi sakinleri direnmişti. Bu sırada Huzzak Yapı çalışanı kepçe operatörü, site sakini Aslı Kıyak’ın başından aşağıya hafriyat dökmüştü. Site avukatı Arman Yılmaz da kepçe operatörü ve Huzzak yapı yönetimi hakkında "öldürmeye teşebbüsten" suç duyurusunda bulunmuştu.