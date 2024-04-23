Yusuf Yazıcı'nın evine üçüncü kez hırsız girdi

Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın evine üçüncü kez hırsız girdi.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Yusuf Yazıcı'nın evine hırsız girdi.

Daha önce evine iki kez hırsız giren ve değerli eşyaları çalınan milli oyuncunun yaşadığı eve üçüncü kez hırsız girdi.

La Voix du Nord'un aktardığı habere göre olay 21 Nisan Pazartesi günü saat 15:30 sularında yaşandı.

Yusuf Yazıcı, Marcq-en-Baroeul'deki evinin ön kapısına vurulduğunu duydu ve hemen polisi aradı.

Yazıcı'nın telefonu sonrası derhal olay yerine gelen polisler, hırsızları eve girmeden yakaladı ve tutukladı.

Milli futbolcu konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.