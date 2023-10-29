Yüz yıllık coşku

Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı... AKP iktidarının Cumhuriyet’in değerlerine yönelik saldırıları derinleşmeye devam ediyor. Tüm bu zihniyete karşı yurttaşlar, Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutlayacak.

BirGün EGE

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100’üncü yıldönümü tüm Türkiye’de olduğu gibi Ege’de de coşkuyla kutlanacak. İktidarın Cumhuriyet karşıtı baskı ve eylemlerine inat yurttaşlar, Cumhuriyet’in kuruluşuna sahip çıkmaya devam ediyor.

İzmir’de 27 Ekim tarihinde başlayan kutlamalar 5 Kasıma kadar sürecek. Büyükşehir Belediyesi, bugün için sergiden konsere, Cumhuriyet Yürüyüşü’nden fener alayına kapsamlı bir program hazırladı.İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Türkiye’nin 100’üncü yaşı onuruna Gençlik Belediyesi ve Çocuk Belediyesi üyelerinin katılımıyla özel gündemle toplanacak. Kültürpark içi, Lozan Kapısı arkasında ESHOT’un Gezici Sergisi açılacak. İzmir Marina’da 100. Yıl Cumhuriyet Kupası Ödül Töreni düzenlenecek. Saat 17.00’de “100. Yılında Cumhuriyet Bayramı” konseri Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılacak. Akşamı saatler 19.00’u gösterdiğinde Basmane Kapısı’ndan Konak Atatürk Meydanı’na, oradan da Cumhuriyet Meydanı’na dev Türk Bayrağıyla yürüyüş ve fener alayı yapılacak. Saat 20.23’te Cumhuriyet Meydanı’nda zeybek gösterisiyle Cumhuriyet coşkusu yankılanacak. Gösterilere İZDENİZ’e bağlı gemiler denizden lazer gösterileriyle eşlik edecek. Gemiler gösterilerine daha sonra Karşıyaka, Bostanlı ve Göztepe sahilinde devam edecek. Ardından Cumhuriyeti 100 yıl önce kuran, 100 yıldır ona sahip çıkan halk ile birlikte 7’den 70’e Cumhuriyet Halk Korosu Cumhuriyet marşlarını hep bir ağızdan söyleyecek.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki ulaşım tarifesinde yüzde 50’lik indirime gitti. 29 Ekim günü ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, İzmir Metro A.Ş. ve İzmir Tramvayı mevcut ücret tarifelerinin yüzde 50’si geçerli olacak. TCDD-Büyükşehir ortaklığıyla işletilen İZBAN’da ise ulaşım ücretsiz olacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Elimizde bayraklarla fener alayıyla Cumhuriyet Meydanı’na yürüyeceğiz. Türkiye’nin gördüğü en büyük Cumhuriyet Halk Korosu ile gelin hep birlikte 100’üncü yılımızı marşlarla ölümsüzleştirelim” dedi. Çok renk, çok ses, çok nefesle tam 100 yıldır bu kentte, bu ülkede özgürce, barış içinde yaşadığımızı vurgulayan Başkan Soyer, sözlerine şöyle devam etti: “Tüm dünya ve içerisinde yaşadığımız coğrafyada bir kez daha gördük ki Cumhuriyetimize sıkı sıkı sarılmalı, ona sahip çıkmaya devam etmeliyiz. Barış ancak Cumhuriyet’e sahip çıkmakla mümkün olur. Cumhuriyetimizi 100 yıl önce kuran, 100 yıldır ona sahip çıkan halkımızla beraber 7’den 70’e Cumhuriyet Meydanı’nda buluşuyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük Cumhuriyet Halk Korosu ile çocukluğumuzdan beri ezbere bildiğimiz Cumhuriyet marşlarını söyleyeceğiz. Elimizde bayraklarla dünyaya sesleneceğiz.”

Muğla’da da kutlamalar; konser, tiyatro, anıt açılışı, söyleşiler ve daha birçok farklı etkinlikle olacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından 27 Ekim’de yazar Erol Mütercimler söyleşisi gerçekleşti. Dün de 100’üncü yıl Anıt açılışı yapıldı. Bugün ise 20.00’da Cumhuriyet korteji ve ardından Cumhuriyet Meydanı’nda 20.30’da Gripin konseri düzenlenecek.

SONSUZA KADAR SÜRECEK

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ikinci yüzyılda da Atatürk’ün izinden, onun devrimleri ile gideceklerini söyledi. Gürün, “1923 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türk Milleti’nin karakterine ve adetlerine en uygun yönetim biçimi diyerek Cumhuriyet’i ilan etti. Cumhuriyet, egemenliği kayıtsız şartsız milletine veren, demokrasi, özgürlük, kadın-erkek eşitliği, köylüyü milletin efendisi yapan üretim anlayışı, adalet, eşitlik ve hiçbir zaman umutsuz olmamak demekti. 1923 yılından günümüze Cumhuriyet kazanımları, Atatürk devrimleri ile Türk milleti prangalarını kırarak çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak için çalıştı. Bugün Cumhuriyetimiz 100 yaşında ve bizler 100.yılı Muğla’mızda büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bizlere Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak emanet eden Ata’mızın izinde Cumhuriyeti’mizi ikinci yüzyıla taşıyacağız” dedi.

Aydın’da ise Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği Aydınfest 27 Ekim tarihinde son buldu. Bugün de 08.00’da Cumhuriyet doğa yürüyüşü ile gün başlayacak. 18.00’da kent merkezinde Cumhuriyet yürüyüşü ve ardından 21.00’da Atatürk Kent Meydanı’nda Buray konseri düzenlenecek. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş, demokratik, laik, aydınlık yüzü olan Türk gençliğine bırakacağımız bu büyük mirası, ilelebet daha da ileriye taşımak için birlikte çalışacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir’ diyerek Türk milletine armağan ettiği iradeyle bize verilen hedeflere hiç durmadan yürüyeceğiz. Demokrasiye olan inancımızla Cumhuriyetimizi yaşatma ve daha da güçlendirme kararlılığımızı sonsuza kadar sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde Aydınlıların ve milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutluyor; başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları olmak üzere şehitlerimizi vegazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.