Yüzlerce işçi yemekten zehirlendi

Emek Servisi

Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında çalışan en az bin 500 işçi yemekten zehirlendi.

14 Eylül'de öğle saatlerinde verilen tavuk yemeğinin ardından zehirlenen işçilerden yaklaşık 250 kişinin Silifke Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi. Diğer işçilerinde çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Akkuyu Nükleer A.Ş.'den yapılan açıklamada, tıbbi müdahale yapılan işçi sayısı 925 olarak belirtildi. M.A'ya konuşan bir işçi, zehirlenen işçi sayısının 6 bin olduğunu iddia ederek, "Zehirlenme olayına rağmen burada işler durmadı. Halen çalışmalar sürüyor. İnsanlar doğru dürüst tedavi edilmiyor" dedi.