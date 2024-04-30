Yüzlerce işçinin can güvenliği risk altında

Emek Servisi

Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, roketli saldırılarda 4 işçinin hayatını kaybettiği Süleymaniye’deki Kor Mor gaz sahasındaki Türkiyeli işçilerin durumunu Meclis gündemine taşıdı.

Bayhan, şirketlerin işçilere “Herkes kendinden sorumludur. Kimsenin can güvenliğinin sorumluluğunu alamayız” ifadelerinde bulunduğunu kendilerine ilettiğini belirterek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a hangi önlemleri alacaklarını sordu.

Önergede "İşçiler, ülkelerinden uzakta, can güvenlikleri risk altında bir şekilde yurt dışında ekmek mücadelesi vermektedirler" ifadelerini kullanan Bayhan bakanlara şu soruları yöneltti: "İşçilerin can güvenliğinin sağlanarak, işçi sağlığı ve iş güvenliği standartlarına uygun çalışma koşullarının yaratılması için Bakanlığınız ne gibi önlemler almayı planlamaktadır? Türkiye’ye dönmek isteyen işçilerin güvenli tahliyesi için bir müdahalede bulunacak mısınız? Milyar dolarlarca cirosu olan firmaların işçilerin güvenliğinin sorumluluğunu üstünden atmaya yönelik tutumlarına dair gereğini yapmak üzere bir denetim ve soruşturma mekanizması oluşturacak mısınız?"