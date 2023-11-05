Yüzlerce İstanbullu İklim Seferi’nde

Paşabahçe Vapuru'nun ev sahipliğinde düzenlenen ‘İklim Seferleri’nde, İstanbullular iklim krizini ve çözüm önerilerini konuştu. İstanbul’un dirençli bir kent olması yolunda atılacak adımlar masaya yatırıldı.

HABER MERKEZİ

İklim için 350, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü, İstanbul Şehir Hatları, İstanbul Planlama Ajansı'nın ortaklığında tarihi Paşabahçe Vapuru'nun ev sahipliğinde düzenlenen "İklim Seferleri, İstanbulluları iklim krizinin gerçekleri ve çözüm önerileri ile buluşturdu.

4 Kasım “İklim İçin Güç Ver Küresel Eylem Günü”nün İstanbul ayağındaki etkinlikler, yaklaşık 500 İstanbullunun katılımı ile "İklim Seferi"ni gerçekleştirdi. Yolculuk boyunca canlı müziğin de yer aldığı seferde tüm ortakların katılımı ile bir basın toplantısı düzenlendi. "İklim Seferi"nin ardından Paşabahçe Vapuru gün boyu devam eden rutin seferlerinde de yüzlerce İstanbullu'yu iklim krizine dair bilgilendirmeye devam etti.

KÖMÜRDEN VAZGEÇİLMELİ

İklim için 350 Derneği Kampanyalar Sorumlusu Efe Baysal İklim Vapuru’nda yapılan basın açıklamasında, Araştırmalar Türkiye’nin 2030’a kadar kademeli olarak kömürden çıkışı gerçekleştirebileceğini gösteriyor. Bu çerçevede iklim dostu, gücünü yerli ve yenilenebilir enerjiden alan bir Türkiye için enerji dönüşümü talep ediyoruz” dedi.

İstanbul Planlama Ajansı Genel Sekreteri Oktay Kargül de basın açıklamasında, "Vizyon belgesindeki çalışmalarımıza dünyanın krizlerine beş meydan okuma olarak devam ediyoruz. Şu an iklim de bu çalışmaların en önemli başlıklarından bir tanesi. Çünkü iklim kentteki bütün meydan okumalara yatayda kesen bir konu. O yüzden bugünkü çalışmamız bizim için çok değerli" şeklinde konuştu.

İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler ise şu ifadeleri kullandı: “İBB’nin iklim politikalarına yönelik “Kayıtlı 16 milyon ancak yaşayan yaklaşık 20 milyonluk nüfusuyla İstanbul, hem Türkiye’de hem de Avrupa’da eşi benzeri olmayan bir şehir konumundadır. Birçok ülkeden daha yoğun bir nüfusa sahip İstanbulumuzu mevcut çevre sorunlarının yanı sıra iklim değişikliğinin etkilerine karşı dirençli hale getirmek en temel amacımız. 2021 yılında yayımladığımız İklim Değişikliği Eylem Planımız ile 2050 yılında İstanbul’u karbon nötr ve iklime dirençli bir kent olması için yol haritamızı belirledik. Ve çalışmalarımızı bu yol haritası çerçevesinde tüm paydaşlarımızla bir arada sürdürüyoruz.”