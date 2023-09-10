Yüzüncü yılda değişim vurgusu

CHP’nin 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında 81 ilden gelen 1922 kişi Anıtkabir’i ziyaret etti. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, “Yeni yüzyıla hazırlanıyoruz” dedi. İBB Başkanı İmamoğlu ise değişim vurgusu yaptı.

POLİTİKA SERVİSİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 100'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 81 ilden gelen 1922 kişi ile Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Kılıçdaroğlu başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan ilerleyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Daha sonra beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Kılıçdaroğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, Sayın Genel Başkanım, İzmir'den kurtuluşun ilan edildiği ve kuruluş ateşinin yakıldığı bu tarihi günde, 100'üncü yılını kutladığımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü temsilcileri olarak huzurunuzdayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve partimizin kurucusu olarak demokrasi, sosyal adalet ve laiklik ilkelerine olan sarsılmaz bağlılığınız ve ileri görüşlülüğünüz, bizlere ilham vermeye devam ediyor. Bu vizyonu geleceğe taşımak ve daha eşit, adil, kapsayıcı bir toplum oluşturma bilinciyle milletimizin huzur ve refahı için mücadelemizi sürdürüyoruz.”

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından da CHP'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Geçmişin mirasıyla yeni yüzyıla hazırlanan, Türkiye'nin kurucu partisi CHP 100 yaşında. Partimizin kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyorum. İlk günün heyecanı 100 yılın deneyimi ile ülkemiz ve halkımız için buradayız" paylaşımında bulundu. İzmir’de de 100’üncü yıl kutlamaları için tören düzenlendi. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Cumhuriyet Halk Partimizin kuruluşunun 100. yılını kutlamak üzere buluştuk. Biliyorum ki asırlık iki Cumhuriyet devriminin bu tarihi günde buluşması omuzlarımıza kısa ömürlerimizi aşan bir sorumluluk yüklüyor” ifadelerine yer verdi.

COŞKUYLA KUTLANDI

Öte yandan İzmir’in kurtuluşunun 101’inci yıldönümü nedeniyle kentin birçok noktasında etkinlikler düzenleniyor. Kutlamaları kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 9 Eylül Resepsiyonu düzenlendi. Tarihi Havagazı Fabrikası’ndaki resepsiyonda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer konukları birlikte karşıladı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Üzerinde yaşadığımız bu toprakların kaderini değiştiren tarihi anlardan birini, 9 Eylül’ü andığımız bu resepsiyonda sizlerle bir arada olmanın büyük gururunu yaşıyorum. Kurtuluşun ve kuruluşun şehri İzmir’de, bir kez daha 9 Eylül ruhunu yaşıyor, yaşatıyoruz. 9 Eylül ‘Sen başlat bitiren bulunur’ diyebilen özgür ruhların tarih önünde haklı çıktığı gündür. Büyük Taarruz’un sonucunda, Anadolu’nun düşman işgalinden kurtuluşunu müjdeleyen bugün, dünya tarihinin de dönüm noktalarından birisidir. İzmir’in kurtuluşu sayesinde emperyalizmin pençesinde kıvranan mazlum halklar kazanmıştır” dedi.

***

CHP değişirse Türkiye değişir

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen, “100. Yılında CHP” başlıklı panelin açılışında konuştu.

İmamoğlu, “Ya yeniden sıçrayıp, bu ülkeye bir kez daha çağ atlatarak en kısa sürede onlara yetişeceğiz ya da gelecekte bekamızı korumakta büyük zorluk çekeceğiz. Ya değişerek, yeni bir ilerlemenin asli motoru olacağız ya da aynı ataletle yerimizde sayacağız” dedi. ,Şu ifadelere yer verdi:

“Atalete düştüğümüz, değişimi başaramadığımız için, kuruluşunda bu kadar büyük bir rol oynadığımız Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına, köklü kurumları zayıflamış bir devletle, işlevsizleşmiş bir Meclis’le, beceri kaybına uğramış bir bürokrasiyle, çökmüş bir adalet sistemiyle, demokratik dünyadan uzaklaşmış bir ülkeyle, yarısı yoksulluk sınırının altında bir nüfusla giriyoruz. Vatandaşlarımızı, ‘yerli ve milli olanlar ve olmayanlar’ diye ayrıştıran, muhalefete tahammülsüz, hukuku paramparça etmiş, eğitimi çökertmiş, borç batağına batırdığı ülkemize eşi daha önce görülmemiş bir hayat pahalılığı yaşatan bu iktidarla giriyoruz.

Ancak öte yandan Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılına vatandaşlarımıza, iktidarın değişebileceği inancını veremeyen bir CHP’yle ve muhalefetle giriyoruz. Uzatmadan, bir çırpıda söyleyeyim: Değişimin yeni vizyonu; CHP’yi, dünya ölçeğinde ideolojik politik bir kriz yaşayan sosyal demokrasiye ilham veren, küresel seviyede saygın ve güçlü bir parti haline getirmek olmalıdır.

CHP, bu tekerrürü kırmak ve buna bir son vermek için mutlak bir değişim, dönüşüm göstermek zorundadır. Bir tespit, bir de vaatle bitireyim. Tespitim şu: CHP değişirse, Türkiye değişir. Vaadim de net: CHP değişecek, Türkiye değişecek.”