Yüzyüzeyken Konuşuruz'un bas gitaristi Can Tunaboylu hakkında soruşturma

Yüzüyüzeyken Konuşuruz grubunun bas gitaristi, Can Tunaboylu'nun kız arkadaşı Aybike Çelik, Tunaboylu tarafından darp edildiğini, 13 gün boyunca evde kırık kol ile tutulduğunu iddia etti. Sosyal medyadan açıklama yapan Tunaboylu ise iddiaları reddetti. Yüzyüzeyken Konuşuruz grubundan yapılan açıklamada ise Can Tunaboylu ile profesyonel ilişkilerinin karşılıklı olarak durdurulduğu duyuruldu. Öte yandan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 9 Ekim Pazartesi günü olaya ilişkin soruşturma başlattığı ortaya çıktı.

Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun bas gitaristi Can Tunaboylu'nun eski kız arkadaşı şarkıcı Aybike Çelik'i darp ettiği iddia edildi.

Darp iddiasına ilişkin 9 Ekim Pazartesi günü “Basit yaralama" ve “Hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

Aybike Çelik, bas gitarist Can Tunaboylu tarafından darp edildiğini sosyal medya üzerinden açıkladı.

13 gün boyunca evde kolu kırık ve gözü mor bir şekilde tutulduğunu belirten Çelik, darp raporu almaması için hastaneye götürülmediğini söyledi.

Çelik, ayrıca gözünün mor halde olduğu bir de fotoğraf paylaştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Aybüke Çelik, "Dışarı tek çıkabildiğim gün şahsın konseriydi, konser günü grup arkadaşlarına ve menajerlerine gözümü eserdim, şahıs sahnedeyken diğer müzisyen arkadaşlara suratımdaki makyajı silerek anlatmak istedim, burada istenmiyorsun diye üzerime gelindiği için uğradığım şiddeti ve incittiğimi sandığım kolumu (aslında kırık olan) ve gözümün morluğunu anlatamadım. Gösteremedim ve yaşadığım şok ve Stockholm sendromu nedeniyle yine şahsa sığınmak durumunda kaldım" ifadelerini kullandı.

"HASTANEYE 15 GÜN SONRA GİDEBİLDİM"

Darp raporu alamaması için hastaneye götürülmediğini söyleyen ve psikolojik şiddet görmeye devam ettiğini belirten Aybike Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Darp raporu alırım diye hastaneye götürülmedim ve şahısın psikolojik şiddeti evde de devam etti. Kolumdaki kırık basit tıbbi müdahale ile çözülemeyeceği için dava zaten otomatik olarak açıldı fakat bana işkence uygulamış bu şahsın hiçbir şey yapmamış gibi hayatına devam etmesi sinirlerimi bozuyor. Kırık kolumun ve yüzümün iyileşmesini beklerken aylardır dava işleriyle uğraşıyorum, terapiye devam ediyorum. İtibar zedeleme davası açıp bana karşı dava da bunu kullanıp, itibar zedeleme davasını şiddet davası kazanmış gibi gösterip erkek şiddetini aklayabilmesini istemedim. Paylaşacağım fotoğraflar şahsın bana farklı zamanlarda uyguladığı şiddetlerden. Yaşadığım olay bir kez olmuş bir olay değil, 6 ay boyunca sistematik şiddete maruz kaldım. Şahısın ilk şiddetinde değişebileceğine inanıp şahsı terapiye gönderdim ve bu ilişkiye devam ettim. 14 Ağustos gecesi barda yanından kaçıp arkadaşlarımın yanına gittim. Ve ancak 15 gün sonra hastane ve karakola gidebildim. Suç olduğu için şahsın kendisinin bu şiddeti kabul ettiği ve benim ilişkide toksik olmadığımı kanıtlayan,şahısa 6 aydır şiddet uygulayananın ben olmadığımı kanıtlayan konuşmalarımızı koyamıyorum."

"SESSİZLİĞİMİ MARUZ GÖRÜN"

Müzisyen Can Tunaboylu da sosyal medyada açıklama yaparak iddiaları reddetti.

Tunaboylu, bir süre Yüzyüzeyken Konuşuruz grubu ile olmayacağını açıkladı.

Can Tunaboylu'nun sosyal medyadaki açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Değerli dinleyici ve takipçilerim, böyle bir olayla gündeme geldiğim için gerçekten üzgünüm. Maalesef gerçeğe aykırı pek çok beyan içeren bu açıklama karşısında konu karşılıklı olarak çok daha önce yargıya taşınmış olduğundan, soruşturmanın gizliliğine zarar vermemek ve değerini bugün çok iyi anladığım masumiyet karinesini zedelememek adına şimdilik sessizliğimi mazur görün. Fakat yargı süreci neticelendiğinde gerçeklerin anlatılandan çok farklı olduğunun tüm delillerle ortaya çıkacağını belirtmekle yetiniyor, iftiranın da bir suç olduğunu saygıyla hatırlatmak istiyorum. Şiddet mağduru kadınların haklı mücadelesini suistimal eden bir vakanın öznelerinden biri olduğum için büyük üzüntü duyuyorum. Son olarak, yargı süreci sonuçlanıp hakkımdaki iftiralar neticeleninceye dek grup arkadaşlarıma ve bizlerle çalışan kıymetli ekibe zarar vermemek adına bir süre dinlenmek üzere karar aldığımı bilginize sunarım. Toplumsal refleksimizi saygıyla karşılıyor, bu şekilde gündemi meşgul ettiğim için herkesten tekrar özür diliyorum."

"CAN TUNABOYLU İLE İLİŞKİMİZİ KARŞILIKLI OLARAK DURDURMUŞ BULUNMAKTAYIZ"

Yüzyüzeyken Konuşuruz grubu ise konuya dair sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada Can Tunaboylu ile profesyonel ilişkilerinin karşılıklı olarak durdurulduğu ifade edildi.

Grup, ayrıca bir süre sahne almayacağını duyurdu.

Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun sosyal medya hesabında yapılan açıklama şu şekilde:

"Hepimizin malumu olduğu üzere, dün, bas gitaristimiz Can Tunaboylu ile ilgili ağır iddialarla karşı karşıya kaldık. Bu süre zarfında grup üyeleri olarak, sadece profesyonel değil, aynı zamanda duygusal olarak da derinden sarsıldık ve etkilendik.

Sürecin hukuki boyutu devam ederken, bizlerin de doğruların ortaya çıkması ve adaletin sağlanması adına gereken desteği sağlayacağımızdan emin olabilirsiniz. Bu sebeple, hukuki süreç devam ederken bas gitaristimiz Can Tunaboylu ile profesyonel ilişkimizi karşılıklı olarak durdurmuş bulunmaktayız. Grubumuzun ve etrafındaki profesyonel ekibin, bu olaylarla ilişkilendirilmesi ve linç edilmesi, hepimiz için oldukça acı verici ve yıpratıcıdır. Tüm bu süre zarfında, özellikle kadına yönelik şiddetin karşısında durmak ve mağdurların yanında olmak elbette ki vazgeçilmezimizdir. Ancak bu yapılırken masum bireylerin zarar görmemesi adına dikkatli ve adil olunmasını rica ederiz. Bir süre sahne almama kararı aldığımızı, olayların tüm gerçekliğiyle ortaya çıkmasını beklediğimizi bilgi ve anlayışınıza sunarız."

SORUŞTURMA 9 EKİM'DE BAŞLATILDI

Öte yandan DHA'da yer alan habere göre Aybike Çelik'in şikayeti sonrasından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 9 Ekim'de “Basit yaralama" ve “Hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

Soruşturmada Adli Tıp Kurumu'ndan rapor bekleniyor.