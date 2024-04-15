Zabıt katibinden '80 milyon' savunması: Tokat'tan salça getirip sattım

İstanbul’da şebeke kurup 80 milyon liralık vurgun yaptığı iddia edilen Bakırköy Adalet Sarayı’nda görevli zabıt katibi Süleyman D. hakkında hazırlanan iddianamedeki ayrıntılar ortaya çıktı. Süleyman D.'nin daha önce Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "nitelikli dolandırıcılık" suçundan yargılandığı bu nedenle de açığa alındığı tespit edildi. İddianamede şüphelinin çevresindekilere yaşadığı lüks hayatı memleketi Tokat'tan yaprak ve salça getirip satması sayesinde olduğunu söylediği de yer aldı.

İstanbul'da Bakırköy Adalet Sarayı’nda görevli zabıt katibi Süleyman D. tarafından kurulduğu iddia edilen ve eski eşi ile annesinin de bulunduğu şebeke, çevrelerindeki insanların güvenini kazanarak yüksek faiz ve kar payı vaadi ile yaklaşık 80 milyon lira dolandırıldığı iddia edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamenin ayrıntılarına ulaşıldı.

İddianamede 13 dolandırıcılık eylemi anlatılırken örgüt lideri Süleyman D.'nin şikayetçi Levent Sırataş'a, Bakırköy Adliyesi'nde adli personel olması nedeniyle zaman içinde mahkemelerde dosyası olan birçok iş insanı ile tanıştığını, bu insanlara yatırımlarında kullanmaları için çevresindeki tanıdıklarından para temin ettiğini, karşılığında ise komisyon aldığını, para verenlerin ise kar payı olarak para kazandığını söylediği belirtildi.

MEMLEKETTEN YAPRAK VE SALÇA GETİRİP SATMIŞ

Süleyman D.'nin müştekileri, adliyede çalıştığı için çevresinin geniş olduğunu söylediği, bu sayede bazı işler yaptığını, bu işlerin bazılarından Instagram hesabından video paylaşarak reklam geliri elde ettiğini, memleketi olan Tokat'tan ise yaprak, salça getirip sattığını, memur olmasına rağmen yaşadığı lüks hayatın bu sayede olduğunu söyleyerek inandırdığı belirtildi.

DAHA ÖNCE YARGILANDI

İddianamede, Süleyman D.'nin insanların yatırım amaçlı kendisine ve kendisinin telkinleri sonucu etrafındaki bazı kişilere para verdiği aktarıldı. Süleyman D. daha öncesinde Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan yargılandığı da ortaya çıktı.

'NEDEN BANA GÜVENDİKLERİNİ BİLMİYORUM'

Savcılıktaki ifadesinde örgüt lideri Süleyman D., 2005 yılında Büyükçekmece Adliyesi'nde zabıt katibi olarak göreve başladığı, 2023 yılı Şubat ayında hakkında yürütülen bir başka soruşturma nedeniyle açığa alındığını belirtti.

Şüpheli, "Ben boşandıktan sonra maddi sıkıntılar yaşadım. Yurt dışında bahis sitelerinde bahis oynamaya başladım. Zaten 10 yıldır oynuyordum. Dosyanın geneli olarak mağdur şahısların hepsi de beni sever, güvenir. Bu sebeple bana işletmem için para vermişlerdir. Müşteki sanık Levent Sırataş'tan parça parça 5 bin, 10 bin lira alarak yine kendi paralarımla birlikte yasa dışı bahis oynamaya devam ettim. Kazandıkça Levent'e borcumu ödedim. Emel Danış Levent'in eski eşi olduğu için onunla da bu şekilde parasal ilişkimiz başladı. Hatta Emel Audi A4 marka arabasını satarak bana verdi ve ben bunu yine bahis oynayarak nemalandırdım ve ödedim. Kendisi bana 250 bin TL para vermişti. Daha sonra Levent, Büşra Nur Güldorun ile tanıştırdı. Bu kez de ondan 100 bin TL para aldım. Bunu da ödedim. Ben sadece bir katibim neden bana bu şekilde güvendiklerini bilmiyorum." dedi.

'BENİ ŞİKAYET ETTİKLERİ İÇİN BAŞKA DOSYALARA TARAF OLARAK EKLEDİM'

Müştekilerin UYAP üzerindeki sorgulamalarını kendileri istediği için yaptığını söyleyen Süleyman D., "Bu olayda kar payı olarak ödeyeceğim paralar bahis uygulamalarından kazanacağım paralardı. Büşra Çatak bana işletmem için çok para vermiştir. 500 bin TL civarını bulmuştur. Ben kendisini dolandırmadım. Kendisinden aldığım paraların bir kısmını ödedim. Çalıştığım hakimlerin ekranlarından UYAP girişimde olmamıştır." ifadelerini kullandı.

"Büşra Çatak, Büşra Nur Güldorum beni şikayet ettiği için zaman zaman dosyalara taraf olarak ekleyerek UYAP sorgularını yapmışımdır." diye ifade veren Süleyman D., kimseyi dolandırmadığını ve tefecilik kastıyla hareket etmediğini dile getirdi.

'İNSANLARDAN PARA ALIRKEN SADECE İYİ NİYET GÖSTERDİM'

Kurduğu düzenin nasıl bozulduğunu da anlatan Süleyman D. şöyle devam etti:

"Ben bana para verenlere vaat ettiğim paraları ödüyordum ancak Cihan Könülşök isimli müşteki ile olan parasal ilişkimiz döneminde yani 2021 sonunda dövizdeki artış nedeniyle şahsa 200 bin Euro borcum yaklaşık kur bazında ikiye katladı. Ben bu noktadan sonra finansal olarak sıkıntıya düştüm ve müştekilere olan ödemelerim aksadı. Zaten daha önce Euro üzerinden kimseden para almamıştım. Euro'nun ilgili tarihlerde iki katına çıkması benim ödemelerimi imkansız hale getirdi. Ben insanlardan para alırken sadece iyi niyet ve samimiyet gösterdim. Ben para aldığım insanlara aylık yüzde 10 kar payı verebileceğimi taahhüt ettim. Ancak bir müddet sonra kontrolümden çıktı. Ayrıca pandemi döneminde yaşanan ekonomik sıkıntı benim taahhütlerimi yerine getirememe sebeplerimden biridir. Bu haliyle atılı suçlamayı kabul etmiyorum."

İddianamede Süleyman D.'nin 4 ayrı suçtan toplamda 40 yıldan 144 yıla kadar cezalandırılması istendi. Diğer 14 sanığın da değişen suçlardan değişen oranlarda cezalandırılmaları talep edildi.