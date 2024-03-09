Zafer Algöz'ün annesi Güner Algöz hayatını kaybetti
Usta oyuncu Zafer Algöz'ün annesi Güner Algöz hayatını kaybetti. Güner Algöz'ün cenazesi, bugün defnedilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Usta oyuncu Zafer Algöz'ün annesi Güner Algöz hayatını kaybetti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Algöz, annesinin cenaze bilgilerini paylaştı.
Güner Algöz'ün cenazesi, bugün Burhaniye Koca Camisi'nden ikindi namazının ardından Geriş Kabristanı'na defnedilecek.
"AİLEMİZİN ULU ÇINARI"
Algöz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Ailemizin ulu çınarı, sevgili Annemiz Güner Algöz’ü kaybettik. Acımız büyük, tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Cenazesi 9 Mart Cumartesi günü Burhaniye Koca Camii'nden ikindi namazına müteakiben, Geriş Kabristanı'na defnedilecektir."