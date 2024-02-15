Zafer Köse'nin Sarsılmak romanı yeni baskısıyla raflarda

Yazar Zafer Köse’nin 2009’da yayımlanan Sarsılmak romanı yeni baskısı ve yeni kapağıyla kitapseverlerle buluştu.

Yazar Zafer Köse’nin 2009’da yayımlanan Sarsılmak romanı yeni baskısı ve yeni kapağıyla kitapseverlerle buluştu.

Güzellik, özveri ve umut gibi insan değerlerinin en olumsuz koşullarda bile varlığını sürdürmesinin konu edildiği Sarsılmak romanının, İnkılap Kitabevi etiketiyle dağıtımına başlandı.

Zafer Köse, Sarsılmak’ta; askeri darbe döneminde, deprem günlerinde ve kültürel dönüşümler eşliğinde, kişisel hayatında sarsıntılar yaşayan bir kahramanın hikâyesini anlatıyor.

LİVANELİ: DERİN VE KATMANLI BİR ROMAN

Kitabın arka kapağında Zülfü Livaneli’nin değerlendirmesi bulunuyor. Livaneli’nin kitapla ilgili görüşleri şöyle:

Sarsılmak, derin ve katmanlı bir roman. Gündelik dilin nüanslarını yansıtan akıcı bir dille yazılmış olması da önemli.

Zafer Köse sadece bir depremi değil, toplumsal ve kişisel hayatta yaşanan sarsıntıları anlatıyor. Romandaki bir kişi şöyle diyor:

“Sadece evler, binalar değil, insanların inançları, değerleri de sarsıldı. On yıllardır, toplu halde yaşamaya engel olan bencillikler beslendi. Çözümün yalnız rekabette, diğerlerinin payından pay kapmakta aranması sağlandı. Farklı düşünenlere söz hakkı, hatta yaşam hakkı verilmedi. Sonunda her şey yıkıldı işte! 45 saniyede yaşanan bir deprem değil bu. Koskoca bir kültür yıkılıyor."

Sarsılmak’ın satır aralarında, her şeye rağmen umut da var. Koca bir moloz yığınının üzerinde açan çiçek gibi, içinde yaşadığı koşullara teslim olmayan insanlar da var.

AHMET İSVAN: KİTABI OKURKEN HER ZAMANDAKİNDEN UMUTLU HİSSETTİM

Eski İstanbul Belediye Başkanı Ahmet İsvan’ın ise kitapla ilgili değerlendirmesi şöyle:

12 Eylül’ü öncesi ve sonrasıyla, hapishanesiyle, tüm sarsıntısıyla yaşadım.

99 depremini de Yalova’da, tüm dehşetiyle yaşadım.

Sarsılmak’ı okurken, o günleri bir başka boyutta yeniden algıladım. Sarsıldım. Yaşadıklarımızın, çoğu zaman sanılandan daha korkunç olduğunu düşündüm. Ama her zamankinden daha fazla umut da hissettim.

Zafer Köse bana, yaşayıp gittiğimiz hayatı anlamak için roman sanatının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha düşündürdü.

ZAFER KÖSE KİMDİR?

Öğrencilik hayatına, bir işçi ailesinin çocuğu olarak dokuz yıl yaşadığı Almanya’da başladı. 1992’de Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi’nden mezun oldu.

BirGün, Vatan, Cumhuriyet, Radikal, Sol, Yurt gazete­lerinde, Sanat Cephesi, Nikbinlik, Lacivert, Edebiyat Nö­beti, Bağlaç, Maviada, Kitapeki, Bavul, Masa, Edebiyatist, Edebiyat Atölyesi dergilerinde ve internetteki İleri Haber, Eleştirel Kültür gibi yayınlarda yazdı.

İlk öykü kitabındaki Yıllarca öyküsü “Sınır Tanımayan Kelimeler” (Words Without Borders) oluşumu için İngiliz­ceye çevrildi.