Zafer Partisi adayı CHP lehine seçimden çekildi
Zafer Partisi Antakya Belediye Başkan Adayı Cemil Akkoçak, CHP Antakya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Aksoy lehine seçimden çekildiğini açıkladı.
Seçime sayılı günler kala Zafer Partisi'nin Antakya Belediye Başkan Adayı Cemil Akkoçak, adaylıktan çekildiğini açıkladı.
Akkoçak, CHP'nin Antakya Belediye başkanı adayı Hüseyin Akyol ile bir araya geldi.
Akkoçak, CHP'nin adayı Aksoy lehine başkan adaylığından çekildiğini açıkladı. Akkoçak'a teşekkür eden Aksoy, omuz omuza Antakya için çalışacaklarını söyledi.