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Zafer Partisi adayı CHP lehine seçimden çekildi

Zafer Partisi Antakya Belediye Başkan Adayı Cemil Akkoçak, CHP Antakya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Aksoy lehine seçimden çekildiğini açıkladı.

Siyaset
  • 26.03.2024 13:12
  • Giriş: 26.03.2024 13:12
  • Güncelleme: 26.03.2024 13:21
Zafer Partisi adayı CHP lehine seçimden çekildi
Fotoğraf: Depophotos

Seçime sayılı günler kala Zafer Partisi'nin Antakya Belediye Başkan Adayı Cemil Akkoçak, adaylıktan çekildiğini açıkladı. 

Akkoçak, CHP'nin Antakya Belediye başkanı adayı Hüseyin Akyol ile bir araya geldi. 

Akkoçak, CHP'nin adayı Aksoy lehine başkan adaylığından çekildiğini açıkladı. Akkoçak'a teşekkür eden Aksoy, omuz omuza Antakya için çalışacaklarını söyledi.

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