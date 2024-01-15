Zafer Partisi, iki ilde Cumhur İttifakı’nın adaylarını destekleyecek

Göçmen karşıtı tutumuyla bilinen Zafer Partisi, 31 Mart yerel seçimlerinde iki kentte iktidar ittifakını destekleyecek. Ümit Özdağ, “DEM Parti’nin kazanmaması için” Kars ve Iğdır’da Cumhur İttifakı’nın adaylarının karşısına aday çıkartmayacaklarını ve bu adayları destekleyeceklerini açıkladı.

Zafer Partisi, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde, iki kentte Cumhur İttifakı’nı destekleme kararı aldı. Kararı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ açıkladı.

Özdağ, Kars ve Iğdır’da “DEM Parti’nin kazanmasının önüne geçmek için” AKP ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın adaylarının karşısına aday çıkarmayacaklarını ve bu adayları destekleyeceklerini ifade etti.

Sözcü TV’de İpek Özbey’in sorularını yanıtlayan Özdağ, “Mesela Kars’ta MHP'yi destekleyeceğiz. Neden?” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“AK Parti aday çıkartmıyor, MHP'yi destekliyor. Orada HDP'nin [DEM Parti] kazanmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim de Kars'ta destekçi kitlemiz var. İstesek yarın aday çıkarırız ama yapmayacağız. HDP’nin kazanmasını engelleyecek şekilde davranacağız. Benzer tavrı Iğdır'da da alacağımızı duyurmuştuk. Şaşırtıcı bazı adımları önümüzdeki günlerde tekrar açıklayacağız.”