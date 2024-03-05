Zafer Partisi'nin Polatlı adayı, Cumhur İttifakı lehine adaylıktan çekildi
Zafer Partisi Polatlı Belediye Başkan adayı Kerem Yürümez, Cumhur İttifakı adayı Levent Çağlancı lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı.
Zafer Partisi Polatlı Belediye Başkan adayı Kerem Yürümez ve Belediye Meclis Üyesi adayları Barış Baloğlu ve Polat Çağlar, Cumhur İttifakı lehine adaylıktan çekildiklerini duyurdular.
Kerem Yürümez, mayıs ayında yapılan seçimlerde Zafer Partisi'nden Ankara 3. bölgeden milletvekili adayı da olmuştu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çağlancı, "Üzerlerine düşen sorumluluğu hissederek bizlere destek veren ve gücümüzü artıran kıymetli adaylarımıza Cumhur İttifakı Teşkilatlarımız ve şahsım adına teşekkür ederim" dedi.
Polatlı'da mayıs ayında yapılan seçilerde Cumhur İttifakı yüzde 52, Millet İttifakı yüzde 35, Zafer Partisi ise yüzde 3,6 oy almıştı.