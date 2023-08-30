Zaferin 101. yılı dört bir yanda kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 30 Ağustos 1922'de gerçekleştirilen Büyük Taarruz zaferinin 101’nci yıldönümü, ülkenin dört bir yanında kutlandı.

30 Ağustos 1922'de gerçekleştirilen Büyük Taarruz zaferinin 101’nci yıldönümü ülkenin dört bir yanında kutlandı.

Ankara’da, devlet erkanının Anıtkabir’e çıkmasıyla başlayan törenler, İstanbul’da Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla devam etti.

İzmir’de kutlama programları Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlarken Diyarbakır’da da Anıt Park'ta düzenlenen ilk törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Gerçekleştirilen etkinliklerden bazıları şöyle:

İSTANBUL

İstanbul'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İstanbul Valiliğince Taksim'de yapılan törende Vali Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Askeri erkan, şehit yakınları, gaziler ve yurttaşların da katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Vali Davut Gül (ortada), 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri (solda), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş (arkada sağda) /AA

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Büyük Zafer'in 101'inci yılı kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi.

Anıtkabir, devlet töreninin ardından halkın ziyaretine açıldı.

Çankaya Belediyesi Bandosu'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Güvenpark'taki konserine halk ilgi gösterdi. Bu kapsamda, Kızılay'daki Güvenpark'ta düzenlenen konserde bando takımı çeşitli marşlar çaldı.

Konser, alandaki halkın alkışları eşliğinde sona erdi.

Kızılay'daki Güvenpark'ta düzenlenen konserde bando takımı çeşitli marşlar çaldı / AA

ERZURUM

Erzurum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Törene, çocuklar ellerinde Türk bayrakları ile katıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla İzmir, Aydın, Denizli, Uşak ve Manisa'da törenler düzenlendi.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta da çelenk sunulmasıyla başlayan törenlerde, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ağrı / AA

Düzce / AA

Van / AA

30 AĞUSTOS ZAFERİ

26 Ağustos 1922’de başlayıp 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünyanın gördüğü büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti.

1919 yılında Birinci Dünya Savaşı sonrası İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Antlaşması hükümlerine dayanarak Anadolu'yu işgale başladı.

Batı cephesinde Yunanistan ordusu Ankara Polatlı’ya kadar ilerlerken 26 Ağustos 1922'de Başkomutan Mustafa Kemal, Büyük Taarruz'u başlatan harekat emrini verdi.

Emperyalist güçlere karşı verilen savaş zorlu mücadeleler ve onca eksiğe rağmen zaferle sonuçlandı.