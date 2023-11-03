Zaha 2 gol attı, Kasımpaşa'yı yenen Galatasaray yeniden zirveye oturdu

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’yı 2-1’lik skorla mağlup etti.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta karşı karşıya geldiği Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti.

Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 33 ve 51’inci dakikalarda Zaha kaydederken, konuk ekip Kasımpaşa’nın tek golü ise 54'üncü dakikada Omeruo’dan geldi.

Galatasaray, Kasımpaşa galibiyetiyle Süper Lig’de evindeki yenilmezliğini 22 maça çıkardı.

Sarı-kırmızılılar böylece ligde evindeki yenilmezliğine devam etti. Aslan, sahasındaki en son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı. Cimbom, bu karşılaşmadan sonra oynadığı 22 karşılaşmada 20 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Galatasaray, bu sezon ligde RAMS Park’ta oynadığı 5 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

14’üncü dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Sol kanatta Boey ile kafa topuna çıkan Fall topu önünde buldu. Meşin yuvarlağı kontrol ettikten hemen sonra topla kat eden Fall, rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içerisine girdi. Bu oyuncunun yerden vuruşunda top kaleci Muslera’da kaldı.



31’inci dakikada sol kanatta topla buluşan Fall, savunma arkasına sarkan Ouanes’i gördü. Bu oyuncunun içeri çevirdiği topa bekletmeden vuran Ngoy’un şutunu kaleci Muslera kurtardı.



33’üncü dakikada Galatasaray mücadelede öne geçti. Zaha, orta alanda Gomis ile ikili mücadeleye girdi. Topu kaybetmeyen Zaha, topla kat ederek ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



38’inci dakikada Galatasaray Icardi ile etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Kaan Ayhan’ın ceza sahası içerisine çevirdiği topu Icardi, kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta topu kaleci Gianniotis kurtardı.



Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile bitti.



51’nci dakikada Galatasaray farkı 2’ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Ziyech, savunma arkasına sarkan Icardi’yi gördü. Ceza sahası içerisinde topuğuyla geri pas veren Icardi’nin topunu Gökhan Gül uzaklaştırdı. Topu ceza sahası içerisi sol çaprazında önünde bulan Zaha’nın bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.



54’üncü dakikada Kasımpaşa farkı 1’e indirdi. Sol kanattan Aytaç Kara’nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Omeruo’nun kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.



57’nci dakikasında sarı-kırmızılı ekipte Muslera, ceza sahası içerisinde Fall ile girdiği mücadelenin ardından yerde kaldı. Tecrübeli kaleciye sağlık ekipleri saha içerisinde müdahale etti. Müdahale sonrası Uruguaylı kaleci, 60’ıncı dakikada oyundan çıkarak yerini Günay Güvenç’e bıraktı.



71’inci dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası içerisine ortaladı. Altı pas üzerinde boşta olan Icardi topa kafayla vurdu fakat meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.



Karşılaşma Galatasaray’ın 2-1’lik üstünlüğü ile sonuçlandı.



MUSLERA DEVAM EDEMEDİ



Galatasaray - Kasımpaşa karşılaşmasının 57’nci dakikasında Fernando Muslera, ceza sahası içerisinde Fall ile girdiği mücadelenin ardından yerde kaldı. Yaklaşık 3 dakika yerde kalan tecrübeli kaleciye sağlık ekipleri saha içerisinde müdahale etti. Muslera müdahale sonrası 60’ıncı dakikada oyundan çıkarak yerini Günay Güvenç’e bıraktı.



GÜNAY GÜVENÇ İLK MAÇINA ÇIKTI



Sarı-kırmızılı ekipte Günay Güvenç, Kasımpaşa maçıyla birlikte Galatasaray’daki ilk resmi maçına çıktı. 60’ıncı dakikada Muslera’nın sakatlanmasının ardından oyuna dahil olan 32 yaşındaki file bekçi, en son geçen sezonun 32’nci haftasında oynanan Sivasspor - Kasımpaşa maçında mavi-beyazlı ekibin kalesini korumuştu.



ZAHA’DAN 2 GOL



Galatasaray’ın yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace’tan transfer ettiği Wilfried Zaha, Kasımpaşa ağlarına gönderdiği 2 gol ile galibiyette büyük rol oynadı. 33 ve 51’inci dakikalarda attığı gollerle ile bu sezon ligde 3’üncü golüne ulaşan 30 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu, son lig golünü 7’nci haftada oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasında atmıştı. Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 1 golü olan tecrübeli oyuncu, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 12 maçta 4 gol kaydetti.