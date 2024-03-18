Zam demeden zam yapacak!

Ekonomi Servisi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonist yeni vergi artışı yapmayacaklarını söylerken "KDV'de üst limit yüzde 20. İndirimli oranları gözden geçireceğiz" dedi.

Prof. Murat Batı, yüzde 1 ve yüzde 10 KDV uygulanan ürünlerin listeden çıkarılmasıyla, bu ürünlerden alınan KDV'nin yüzde 20 yükseleceğini hatırlattı.

Bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Şimşek, genel KDV oranını artırmayacaklarını belirterek, enflasyonist yeni vergi olmayacağını söyledi.

Şimşek, "Enflasyonu kalıcı şekilde aşağı çekmek istiyoruz. Enflasyondan en çok etkilenenler sabit gelirlilerdir. Vergi artışlarının bir kısmı enflasyonist. 2024’te bu olmayacak. Enflasyonist yeni vergi olmayacak. KDV genel oranını artırmayacağız yüzde 20 üst limit. Kurumlar vergisini artırmayacağız, rekabet gücüne ihtiyaç var. İndirimli oranları gözden geçireceğiz. Para politikası sıkılaştığı için enflasyonun düşmesini bekliyoruz" dedi. Şimşek, krediyi tüketime değil, üretime yönlendireceklerini söyledi. Şimşek ayrıca kredilerle ilgili olarak gerekirse yeni tedbirler alacaklarını söyledi.

Kur hedefleri olmadığını, bu durumun piyasalardaki spekülatif dalgalanmalara karşı Merkez Bankası’nın sessiz kalacağı anlamına gelmediğini belirten Şimşek, “Merkez Bankası fiyat istikrarını tehlikeye atacak dalgalanmayı da engeller” dedi. Doların 40 TL'ye çıkacağı yönündeki iddiaları değerlendiren Şimşek, iddiaların amacının seçim öncesiz güvensizlik yaratmak olduğunu ifade etti.

Enflasyonun düşüşü için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirten Şimşek, "Sıkılaştırma mı, sıkılaştırma. Kamu harcamalarını kısma mı, kısma. Kamu harcamalarını kontrol altına alma mı alma. Hiçbir bakanlığa personel noktasında emekli olanların harici personel alımına izin vermiyoruz. Bütün kurumlara genelge gönderdik. Kamuda ciddi bir şekilde harcamaları kısacağız ve kontrol altına alacağız. Bu konuda netim” ifadelerini kullandı.

Murat Batı

Prof. Murat Batı, Şimşek'in vergilerle ilgili açıklamalarının "zam demeden zam yapacağız" anlamı taşıdığını belirtti.

Batı, X hesabından yaptığı paylaşımda "Yani yüzde 1 ve yüzde 10'a tabi olan ürünler bu listeden çıkarılırsa bu ürünler direkt yüzde 20 KDV'ye tabi olacaktır" ifadelerini kullandı. Bazı gıda ürünleri için yüzde 1, konaklama, eğitim gibi ürünler için yüzde 10 KDV oranı uygulandığını hatırlatan Prof. Batı, "Özetle Şimşek, genel oranı değiştirmeyecek ama KDV listelerini daraltır yani bu ürünleri listeden çıkarırsa bu ürünlerin oranı da yükselmiş olacaktır" görüşünü dile getirdi.