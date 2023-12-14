Zam protestosuna soruşturma

Berkay SAĞOL

İzmir’de Ege Üniversitesi’nde yemeklerin 6,5 TL’den 15 TL’ye yükseltilerek yüzde 130 oranında zam yapılmasını protesto eden 18 üniversite öğrencisine Rektörlük tarafından soruşturma açıldı. 18 öğrencinin 8’ine ise ikinci bir soruşturma daha açıldığı öğrenildi.

Üniversite öğrencilerine gönderilen yazıda, öğrencilerin 2, 3, 4, 5 ve 6 Ekim tarihlerinde 1, 2 ve 3 No’lu kampüs yemekhanelerinde masaya vurma, düdük ve ıslak çalarak protesto ettiklerinin tespit edildiği belirtildi. Yemek zamlarını protesto eden öğrencilere “huzur bozucu eylemlerde bulunmak” suçunu işlediği iddiasıyla soruşturma açıldığı ifade edildi. İkinci bir soruşturma açılan 8 öğrenciye de 11 ve 12 Ekim tarihlerinde 1 No’lu kampüs yemekhanesinde masaya vurma, düdük ve ıslak çalarak protesto ettikleri için yine “huzur bozucu eylemlerde bulunmak” suçunun işlendiği iddia edildi. Ege Üniversitesi öğrencisi BirGün’e yaptığı açıklamada, soruşturmanın keyfi olarak açıldığını belirtti.