Zam yağmuru tam gaz: Bira fiyatında büyük artış!

Yeni yılda birlikte zam yağmuru devam ediyor. Son zam bira fiyatlarına geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, gelen zamma ilişkin fiyat listesi paylaştı.

Yeni yılla birlikte birçok kalemde yapılan fiyat artışının ardından alkole ve sigaraya da zam geldi. Son zam haberi ise en fazla tüketilen alkollü içeceklerden biri olan biraya ilişkin oldu.

Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bira üretimi yapan bir markanın yayınladığı yeni zamlı listeyi paylaştı.

Buna göre 45 TL’den satılan 50’lik biraların yeni fiyatı 60 TL oldu.