Zam yok, açlık var

AKP, yüksek enflasyon karşısında ücretleri eriyen asgari ücretli ve emekliye kapıyı kapattı. Emekliye seyyanen, asgari ücretliye ara zam yapılmayacağı açıklandı. Emekçiler, iktidara yanıtlarını 1 Mayıs alanlarından verecek.

Ekonomi Servisi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücrete temmuzda ara zam gündemimizde yok" dedi.

Bakan Işıkhan, enflasyon ve sözleşme kaynaklı farkların temmuzda emekli maaşlarına yansıyacağını ancak bunun dışında bir zam yapılmayacağını ifade etti.

AKP Grup toplantısı öncesinde soruları yanıtlayan Işıkhan, "Asgari ücrette bir ara zam beklentisi olmalı mı?" sorusu üzerine, "Hayır, öyle bir konu gündemimizde yok. Başta nasıl bir karar aldıysak şu an süreç bu şekilde devam edecek. Temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak" değerlendirmesinde bulundu. En düşük emekli aylığının asgari ücrete çıkarılması yönünde beklentilerin olduğunun ifade edilmesi üzerine Işıkhan, "Biliyorsunuz en düşük emekli aylığı 10 bin lira. Zaten temmuz ayında hem enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar mutlaka emekli aylıklarına yansıtılacak. Bunun dışında asgari ücrette de herhangi bir ara zam düşünmüyoruz" diye konuştu.

İKİ YILDIR ARA ZAM YAPILIYORDU

Asgari ücrete zam gelmemesi, toplu sözleşme kapsamındaki kamu ve özel sektör çalışanları hariç ücretlilerin büyük çoğunluğunun da ek zam almaması anlamına gelecek. Enflasyonun hızlanması nedeniyle 2022 ve 2023 yıllarında asgari ücretlilere temmuz ayından geçerli olacak şekilde ara zamlar yapılmıştı. 2022 yılının ocak ayında 4 bin 253 TL olan asgari ücret temmuz ayında yapılan yüzde 29,3'lük ara zamla birlikte 5 bin 500 TL'ye çıkartılmıştı. 2023 yılının ocak ayında asgari ücret yüzde 54,5 artışla 8 bin 506 TL olarak belirlenmiş, 2023 yılının temmuz ayında ise asgari ücrete yüzde 34 oranında ara zam yapılmış ve asgari ücret 11 bin 402 TL olmuştu. 2024 yılının ocak ayında ise asgari ücret yüzde 49 artışla 17 bin 2 TL'ye çıkartılmıştı.

MERKEZ BANKASI ISRARCIYDI

Merkez Bankası'nın önceki hafta 2023 enflasyon hedefinden sapıldığı için yasa gereği hükümete gönderdiği açık mektupta da asgari ücrete tek zam önerisi yer almıştı. Metinde, "Asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesi, öngörülen dezenflasyon patikasının tesis edilmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır" ifadesi yer almıştı.

MÜTEAHHİTLERE BİR YILDA 4 KEZ ZAM

İktidar ücretlerin enflasyon karşısında erimesini tercih ederken, yap işlet devret yöntemiyle yapılan köprü, otoyol ve hastaneler için müteahhitlere yıl içinde dört zam yapıyor. Prof. Dr. Uğur Emek, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamu özel işbirliği yöntemiyle yaptırılan köprü ve otoyollar için müteahhitlere yapılan garanti ödemelerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında zam yapıldığını belirtti. Emek, şehir hastaneleri için müteahhitlere kira ödemelerine de üç ayda bir enflasyon ve kur farkı kadar zam yapıldığını söyledi.

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KOMİSYON KARAR VERİR

Prof. Dr. Aziz Çelik, "Asgari ücrete Komisyon karar verir" diyerek Bakan Işıkhan’ın açıklamasına tepki gösterdi. Mevzuatı hatırlatan Çelik şu ifadeleri kullandı: "Komisyonun böyle bir kararı yok. Velev ki olsun! Asgari ücrete Komisyon karar verir. İhtiyaç olursa yeniden karar verir. Mevzuata göre asgari ücret en geç iki yıla bir belirlenir. Dolayısıyla daha kısa sürede belirlenmesi yasal olarak mümkündür. Asgari ücretin 3,6 veya 12 ayda bir belirlenmesinin önünde engel yok. Siz Çalışma Bakanısınız Komisyonu toplantıya çağırma yetkisi sizde. Niyetiniz varsa Komisyonu çağırırsınız. Mesele bu kadar basit. Ancak izlenen ekonomi politikası ücretleri ve talebi baskılamak üstüne (kemer sıkma) kurulu. Asgari ücretin artmamasının sebebi bu. Bu pahalılık, bu enflasyon ve bu yoksulluk karşısında bir çalışma bakanının ‘asgari ücret artmayacak’ deme cüreti ise tarihe geçecek nitelikte."

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PAHALILIK ARAŞTIRILMAYACAK

Gelecek-Saadet Meclis Grubu’nun hayat pahalılığı ve çözüm yollarının araştırılması talebi AKP MHP oylarıyla reddedildi. TBMM Genel Kurulu’nda söz alan Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, ülkedeki yüksek yaşam maliyetinin detaylı bir şekilde incelenmesi ve çözüm yollarının belirlenmesi gerektiğini belirtti. Mevcut durumun özellikle emekliler ve dar gelirli kesimler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çektiği açıklamasında Şahin, Anayasa’nın 98. Maddesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün ilgili maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılması gerektiği ifade etti. Gelecek-Saadet TBMM Grubu’nun teklifi AK Parti-MHP oylarıyla reddedildi.