Zamlı bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2024 bayram ikramiyesi ödeme tarihi

Emekliye verilen bayram ikramiyesini 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkarılmasını öngören yasa teklifinin Meclis'te sunulmasının ardından zamlı bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek sorusu gündeme geldi. Bayram ikramiyesi zammının Mart ayından önce kanunlaşarak Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte 2024 zamlı bayram ikramiyesi ödeme tarihi de belli olacak. Peki, Zamlı bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte 2024 zamlı bayram ikramiyesi ödeme tarihi!

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilere verilen bayram ikramiyesini 2 bin liradan 3 bin liraya çıkaracağını açıklamasının ardından yurttaşlar zamlı bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek sorusu gündeme geldi. Yıllık enflasyon rakamlarına göre 5 bin lira olması beklenen zamlı bayram ikramiyesinin 3 bin lira olarak açıklanması emekli yurttaşların beklentilerini karşılamadı. Meclis'e yasa teklifi olarak sunulan bayram ikramiyesi teklifi Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Peki, Zamlı bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte 2024 zamlı bayram ikramiyesi ödeme tarihi!

Zamlı bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Zamlı bayram ikramiyesini içeren kanun teklifi 31 Mart'tan önce kabul edilir ve Resmi Gazete'de yayınlanırsa zamlı bayram ikramiyeleri Ramazan Bayramı öncesinde hak sahiplerine ödenecek. 10 Nisan'da başlayacak olan Ramazan Bayramı dolayısıyla zamlı bayram ikramiyesi 1-7 Nisan tarihleri arasında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.

Zamlı bayram ikramiyesi ne zaman Meclis'ten geçecek?

AKP’nin Meclis'e sunduğu 43 maddelik yargı paketi gelecek hafta Adalet Komisyonu'nda ele alınacak. Emeklilerin 3 bin liraya çıkarılacak bayram ikramiyesinin de yer aldığı kanun teklifi yerel seçimler öncesi Meclis çalışmalarına ara vermeden Mart ayından önce kanunlaştırılacak.

2024 bayram ikramiyesi ödeme tarihi

Emekli ve hak sahiplerine 2024'te verilecek bayram ikramiyesi tarihleri henüz tam olarak duyurulmadı. Ancak bayram ikramiyelerinin ödenmesi beklenen tarihler şu şekilde: