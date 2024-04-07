Zaporijya Nükleer Santralı'na 'eşi benzeri görülmemiş yoğunluk'ta saldırı

Zaporijya Nükleer Santralı'na insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırılar neticesinde 3 kişinin yaralandı. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu'ndan (Rosatom) yapılan yazılı açıklamada, Zaporijya Nükleer Santralı'na sabah saatlerinde “eşi benzeri görülmemiş” yoğunlukta İHA saldırıları gerçekleştirildiği belirtildi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom), Zaporijya Nükleer Santralı'na insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırılar neticesinde 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Rosatom’dan yapılan yazılı açıklamada, Zaporijya Nükleer Santralı'na sabah saatlerinde “eşi benzeri görülmemiş” yoğunlukta İHA saldırıları gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, bunun sonucunda 3 kişinin yaralandığı ve gün içerisinde devam eden saldırılar neticesinde de santraldeki çeşitli kısımların hasar aldığı aktarıldı.

Saldırılar nedeniyle tesis ve bölgedeki radyasyon seviyesinde değişiklik yaşanmadığı kaydedilen açıklamada, “Rosatom, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve Avrupa Birliği’ni, Avrupa'nın en büyük nükleer santralında tırmanan duruma derhal müdahale etmeye çağırıyor” ifadesine yer verildi.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALI

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santralı, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Santral, Mart 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralın çevresinde İHA ve topçu saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.