Zaporijya’da bir otele füze saldırısı: 1 ölü, 19 yaralı

Ukrayna’nın Zaporijya kentinde bulunan bir otele Rusya tarafından düzenlenen füze saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım (OCHA) Ukrayna Koordinatörü Denise Brown, BM personeli ve diğer yardım kuruluşlarının bu oteli sıklıkla kullandığını belirterek saldırıyı “Kesinlikle kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

Ukrayna polisi bugün yaptığı açıklamada, Zaporijya'daki otele dün Rusya tarafından yapılan füze saldırısında kadın olduğu belirlenen 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4'ü çocuk olmak üzere 19 kişinin yaralandığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Ukrayna Koordinatörü Denise Brown, saldırıyla ilgili dün yaptığı açıklamada “Birleşmiş Milletler personeli ve savaştan etkilenen insanlara destek veren STK'lardan (sivil toplum kuruluşları) meslektaşlarımız tarafından sıklıkla kullanılan bir otelin, kısa bir süre önce Zaporijya'da bir Rus saldırısıyla vurulduğu haberi beni dehşete düşürdü. Kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

"ZAPORİJYA'YI HER ZİYARET ETTİĞİMDE BU OTELDE KALDIM"

Brown açıklamasına şöyle devam etti:

"Zaporijya'yı her ziyaret ettiğimde bu otelde kaldım. Ekibim, şehre yaptıkları sık seyahatler için orayı üs olarak kullanıyor. (Burası) geçen yıl Mayıs ayında Mariupol'deki Azovstal tesisinden sivilleri tahliye etme operasyonu için BM üssüydü.

Sivil altyapıyı hedef alan, sivilleri öldüren ve yaralayan ayrım gözetmeyen saldırıların sayısı hayal edilemeyecek seviyelere ulaştı – bu saldırılar uluslararası insani hukuku ihlal ediyor.

İnsanlık adına, Rusya Federasyonu'nu uluslararası insani hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya ve Ukrayna'ya yönelik ayrım gözetmeyen saldırıları derhal durdurmaya çağırıyorum."