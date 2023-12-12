Zara'dan boykot çağrıları için açıklama: Üzüntü duyuyoruz

Kampanya için hazırladıkları görseller nedeniyle boykot çağrılarına sebep olan Zara açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu yanlış anlaşılma nedeniyle üzüntü duyuyoruz" denildi.

'The Jacket' (Ceket) isimli kampanyası için hazırlanan görselleri tepki çeken ve boykot çağrılarına sebep olan giyim markası Zara, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla bir yanlış anlaşılma olduğunu belirterek özür diledi.

Zara, uzvu olmayan ve kefen benzeri beyaz poşetlere sarılan manken görsellerinin kullanıldığı kampanyanın yanlış anlaşıldığını belirtti.

İngilizce yayınlanan özür mesajında kampanyanın 7 Ekim'den önce başladığı ve görüntülerin bir heykeltıraşın bitmemiş heykellerini göstermek üzere dizayn edildiği yazıldı.

Zara'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Maalesef, bazı kullanıcılar kaldırılmış olan bu görüntülerden rahatsız oldu. Söz konusu görsellerde, tasarlananların ötesinde şeyler gördüler... Bu yanlış anlaşılmadan dolayı üzüntü duyuyoruz ve herkese duyduğumuz derin saygımızı tekrarlıyoruz."