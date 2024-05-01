Zarar 10 yılda anca kapanır

TCMB genel kurulu toplantısında söz alan banka hissedarı devasa zarara tepki göstererek “10 yılda anca kapanır” dedi. Karahan ise KKM yüküne değinmeden faiz artıran bankaların zarar edebileceğini söyledi.

Havva GÜMÜŞKAYA

Merkez Bankası’nın 92’nci hesap dönemi olağan genel kurul toplantısı Ankara’da yapıldı. Genel Kurul’un açılış konuşmasını TCMB Başkanı Fatih Karahan yaptı.

Yılsonu enflasyon beklentilerinin, tahminlerin üzerinde olduğunu açıklayan Karahan, "Aylık fiyat gelişmelerini yakından takip ediyoruz. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanıp, enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz" dedi.

“Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşunu sıkılaştıracağız” ifadelerini kullanan Karahan, “Para politikasını enflasyonu önce tek haneli rakamlara, orta vadede ise yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Karahan, genel seçim sonrası değişen ekonomi politikalarının enflasyon üzerindeki etkilerini “2023 yılının üçüncü çeyreğinde, yurt içi talepte süregelen güçlü seyrin birikimli etkileri, vergi ayarlamaları, döviz kuru gelişmeleri, ücret artışları, hizmet enflasyonundaki katılık ve ham petrol fiyatlarındaki ani yükseliş enflasyon dinamiklerinde etkili olmuştur” ifadeleriyle özetledi. Başkan Karahan, birden fazla ve bir arada gerçekleşen yüksek boyuttaki şokların üçüncü çeyrekte enflasyonun belirgin şekilde yükselmesine neden olduğunu söyledi.

Bu gelişmeler çerçevesinde enflasyonun haziran-eylül ayları arasında 23,3 puan artarak yüzde 61,5 seviyesine ulaştığını hatırlatan Karahan, enflasyonun yılı yüzde 64,8 ile tamamladığını belirtti.

ZARARDAN BÜYÜK ÖDEME

Genel Kurul’da 2023 yılına ait yıllık faaliyet raporu da görüşüldü. Banka’nın faaliyet raporunda TCMB’nin dönem zararının 818 milyar 182 milyon TL olduğu, 2 milyar 582 milyon liralık ‘düzeltme farkı’ ile birlikte dağıtıma tabi dönem zararının 820 milyar 765 milyon liraya ulaştığı belirtildi.

Faaliyet Raporunda 2022 yılı kârından ayrılan ihtiyat akçesinin tamamı 9 milyar 330 milyon 80 bin 367 TL’nin 2023 yılı zararından mahsup edileceği, sonraki yıllarda bilançonun aktifinde “Geçmiş Yıllar Zararı” kaleminde takip edilecek olan kalan tutarın kapanmasına kadar geçecek sürede kâr ve ihtiyat akçesi dağıtılmayacağı belirtildi. 2022 yılında TCMB, Hazine ve Maliye Bakanlığına 32 milyar 618 milyon TL aktarmıştı. Raporda, 14 Temmuz 2023’te TCMB’ye devreden KKM hesapları için 2023’te toplamda 833 milyar 420 milyon liralık ödeme yapıldığı bilgisi, kâr zarar hesaplarının dip notunda yer aldı. Raporda KKM hesabı sahiplerine 2022’de yapılan ödemenin de 72 milyar 843 milyon lira olduğu bilgisi verildi.

Banka KKM hesaplarına zarardan daha büyük ödeme yaptı. KKM’ye ödeme yapılmasaydı 12 milyar kâr açıklayabilecekti. Genel Kurul’da söz alan TCMB hissedarlarından Hasan İstemil, Banka’nın devasa zararına tepki görerek “Bu zarar 10 yılda anca kapanabilir” dedi.

TCMB Başkanı Karahan ise bankanın zarar etmesinin faaliyeti etkilemediğini belirterek KKM yüküne değinmeden faiz artıran bankaların zarar edebileceğini söyledi.

AKP’Lİ İSİMLER SEÇİLDİ

Genel Kurul’da Banka Meclis üyeliğine iki, Denetleme Kurulu’na da bir üye seçildi.

Nurullah Genç, yeniden Banka Meclis’ine seçildi. Ahmet Davutoğlu’nun Başbakanlığı döneminde Başbakanlık müsteşarı olan Kemal Madenoğlu Banka Meclis’ine seçildi.

AKP’den 31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimlerde Esenyurt Belediye Başkan Aday Adayı olan Metin Toprak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Denetleme Kurulu’na seçildi. AKP’li Metin Toprak, Merkez Bankası Denetleme Kurulu üyeliğini 2 yıl boyunca sürdürecek.

36,7 MİLYON TL ÜST DÜZEYE

2023 yılında bankanın Başkan, Banka Meclisi, Para Politikası Kurul, Denetleme Kurulu ve Yönetim Komitesi üyelerinden oluşan Merkez Bankası üst yönetimine 2023 yılında brüt ücret olarak toplamda 36 milyon 755 bin 832 TL ödendi.