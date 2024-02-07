‘Zararı azaltılmış ürün’ bir pazarlama taktiği!

Günde 250 kişi sigaradan hayatını kaybediyor. TÜSAD’ın açıklamasında "Elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri sigara bırakma yöntemi olamaz.” ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi

Tütün ürünlerinin ölümcül ve kronik birçok hastalığa neden oluyor. 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü önceki açıklama yapan TÜSAD, sigara nedeniyle dünyada her yıl 8 milyon kişi hayatını kaybettiğini belirterek, tütün kullanan her 2 kişiden birinin sağlığını zaman içinde kaybedeceği uyarısında bulundu.

TÜSAD Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. H. Volkan Kara, “Son zamanlarda ortaya çıkan ‘zararlı azaltılmış ürün’ tanımı bir pazarlama taktiği. Elektronik sigara ve diğer ısıtılmış tütün ürünleri de sağlığa zararlı ve bunlar sigara bırakmada asla kullanılmamalı” dedi.

Ülkemizde tütün kullanımı nedeniyle günde 250 kişinin öldüğünü aktaran Kara, özetle şunları söyledi: “Tütünle mücadele başarı kazanınca satışlar düştü ve endüstri yeni ürünler ile pazarı hareketlendirmeyi hedefliyor. Çocuklar ve gençler sigaradan farklı diye pazarlanan yeni ürünlerle nikotin bağımlılığına çekilmeye çalışılıyor. Elektronik sigara ve ısıtılmış tütün sağlığa kesinlikle zararlı. Elektronik sigaraların dumanının su buharı olduğu iddiası kesinlikle yanlış. Elektronik sigara, içinde nikotin ve tatlandırıcı bulunan kimyasal sıvıların pilli ısıtma sistemi reaksiyonu ile kimyasal bir aerolosole dönüştüren bir ürün. Çocuk ve gençlerin dikkatini çekmek üzere tasarlanmış 16 bini aşkın yapay bileşen var. Bunlar aynen mentollü sigaralar gibi özellikle yaşı küçük kişileri özendirmeyi amaçlıyor.”