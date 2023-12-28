Zehir gemisine tepkiler sürüyor: Mücadeleden vazgeçmiyoruz

İzmir Aliağa’ya gelen zehir gemisine tepkiler sürüyor. İzmir Gemi Söküm Koordinasyonu yaptığı açıklamada, “Aliağa’nın atık çöplüğü haline gelmemesi mücadelesine vazgeçmeden devam ediyoruz” denildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Hukuksuzluk, haksızlık ve adaletsizlik üzerinden ne varsa yapmaya devam ediyorlar. O nedenle uyanık olacağız, birimizle dayanışma içerisinde olacağız” dedi.

BİRGÜN EGE

İzmir Aliağa’ya söküm işlemi için gelen asbestli Fransız Raymond Croze gemisine tepkiler sürüyor.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu(İKK), İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu, DİSK ve KESK’in içinde bulunduğu İzmir Gemi Söküm Koordinasyonu tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi. İzmir Mimarlık Merkezi’nde gerçekleşen açıklamaya, siyasi partiler ve yaşam savunucuları destek verdi.

Basın açıklamasını okuyan TMMOB İKK Dönem Sekreteri Aykut Akdemir, “Sao Paulo gemisi ile ilgili yürüttüğümüz mücadelede başarılı olmuş ve gemiyi ülkemize sokmamıştık. Bugün yine söküm için Aliağa’ya gelen Fransız kablo döşeme gemisi Raymond Croze ile ilgili benzer iddialarla karşı karşıyayız. Biz bu süreci, bu gemiyi, bu iddiaları ilk kez yaşamıyoruz. Daha önce de Otopan, Kuıto, Ethan, Sao Paulo ve nicelerinde olduğu gibi yine bir atık gemi ve ülkemizin atık çöplüğü olduğu gerçeği ile mücadele ediyoruz” dedi.

İŞLETİM KOŞULLARI ETKİN BİR ŞEKİLDE DENETLENMELİDİR

Akdemir, “Türkiye'nin tek gemi söküm tesisinin bulunduğu yer olan Aliağa, kapasitesini doldurmuş durumdadır” dedi ve ekledi: “Bu nedenle özel işletim koşullarının gerekli olduğu bir yerdir. Bu nedenle de şeffaf, çalışan sağlığı, çevre ve halk sağlığı ile doğayı koruyan bir perspektifle süreç yürütülmelidir. Yaşanan olumsuzlukların tekrarlanmaması için, gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı, hem gemi söküm tesislerinin hem de tüm Aliağa'da bulunan ağır sanayi tesislerinin işletim koşulları etkin bir şekilde denetlenmelidir.”

Akdemir şunları belirtti: “Tesislerin kapasite artışı ve yeni tesislerin açılmasına izin verilmemelidir. Aliağa’da çevresel mevzuata aykırı işlem yapan, çevre ve halk sağlığı sorunu yaratan işletmelerde gemi sökümüne son verilmelidir. Gemi sökümü sürecinin bilimsel ve teknik değerlendirmeleri ile etkin bir kamusal denetimle yürütülmesi için gerekli çalışmaların ivedilikle gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İzmir’de meslek odaları, sivil toplum örgütleri, yaşam savunucuları; Gemi söküm tesislerinde gerçekleştirilen usulsüz işlemler, çevre ve halk sağlığını tehdit eden, sektör emekçilerinin yaşamına mal olan usulsüz işlemler ve uygulamalara karşı, ülkemizin ve Aliağa’nın atık çöplüğü haline gelmemesi mücadelesine vazgeçmeden devam ediyoruz. Aliağa bölgesindeki gemi söküm çalışmaları başta olmak üzere, kentte insan ve çevre sağlığını tehdit eden tüm çalışmaların bilime, hukuka, kamu ve çevre sağlığına uygun hale getirilmesi nihai hedefi ile kararlılığımızı bir kez daha kamuoyu ile paylaşıyoruz.”

DAYANIŞMA İÇERİSİNDE OLACAĞIZ

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, DİSK Ege Bölge Temsilciliği’nin daveti üzerine işçilerle bir araya geldiği toplantıda gemi hakkında konuştu. Soyer, “Zehirli gemileri şehrimize sokuyorlar. Hukuksuzluk, haksızlık ve adaletsizlik üzerinden ne varsa yapmaya devam ediyorlar. O nedenle uyanık olacağız, birimizle dayanışma içerisinde olacağız. Bu yıl biterken yeni bir yıla çok daha büyük umutlarla giriyoruz. Güzel günler göreceğiz. Güneşli günler göreceğiz. Hep birlikte o güzel memleketi yaratacağız. Sevdiklerinizle, aileleriniz güzel yıllar diliyorum” dedi.

GEMİ HAKKINDA

Fransız ‘Orange’ adlı şirket, Raymond Croze adlı gemisini Aliağa'da yer alan Anadolu Gemi Söküm (AGS) Tesisi’nde sökmek istiyor. Gemi, 120 metre uzunluğunda ve 8 güverteden oluşan bir telekomünikasyon gemisi. İstanbul Boğazı’nın altından geçen internet kablolarının bakım ve onarım çalışmalarını yaptığı biliniyor. Geminin tehlikeli madde envanteri raporunda (IHM) 50 ile 100 ton arasında asbest içerdiği bilgisi yer alıyor. Uzmanlar, gemi söküm işlemlerinde yalnızca asbest değil birçok tehlikeli kimyasal madde bulunduğunu ifade ediyor.