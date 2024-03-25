Zehirli etle öldürüyorlar

Haber Merkezi

Güney Afrika’da aslan, leopar, çita, fil ve gergedanlar suç örgütlerinin hedefi oldu. Kaçak avcılar kemiklerini satmak için yüzlerce hayvanı zehirleyerek katlediyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Mozambik ve Zimbabve sınırı boyunca 19 bin kilometrekareden fazla alanı kaplayan Kruger Ulusal Parkı korucularından Don English, AA muhabirine açıklama yaptı. Son yıllarda parkta başta aslan olmak üzere yırtıcı türlerin yoğun biçimde hedef alındığını söyleyen English, “Aslan ve diğer yırtıcılar, geleneksel ilaç yapımı nedeniyle avlanıyor. Çevredeki çiftlik hayvanlarının korunması için de öldürülüyorlar" dedi.

Son yıllarda aslanlar ve diğer yırtıcıların avlanmasında zehirleme yönteminin giderek arttığına dikkati çeken English, “Zehirli küçük et parçalarını kullanıyorlar. Yırtıcılar bunları yiyerek zehirleniyor. Fil avında da zehir kullanıyorlar. Gergedanlar ise yalnızca otlayarak beslendikleri için bu yöntemden etkilenmiyor.

Parkın korucularından Richard Sowry de zehirleme yöntemiyle avcılığın vahşi doğada yarattığı tahribata dikkati çekerek, "Zehirleme yöntemiyle avcılık ayrım gözetmiyor. Zehirli hayvan ölüleri, böceklerden en büyük yırtıcılara kadar, bununla temas eden herkesi öldürüyor. Son dönemde akbaba nüfusu avcılar tarafından kasıtlı hedef alındı. Kaçak avlanan hayvanların cesetleri, dolayısıyla kaçak avcıların tespitini kolaylaştırdığı için yok edilmek isteniyorlar.

Son birkaç yılda 2 bine yakın akbabayı kaybettik. Bu, diğerlerinin tüm ekolojisini ciddi şekilde etkiliyor. Bu aşamada bölgemizde muhtemelen 100'ün üzerinde olan aktif akbaba yuvasının sayısı yaklaşık 9'a geriledi" diye konuştu.