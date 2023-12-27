Zeki Demirkubuz'dan Nuri Bilge Ceylan açıklaması

Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz arasında uzun yıllardır devam eden 'intihal' tartışması sürüyor. Konuya ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulunan Demirkubuz, “Çok yakınındaki bir akrabasına sordum. Cannes Film Festivali aleyhinde konuştuğum için benimle konuşmadığını söyledi. Lan Cannes Film Festivali'nin muhtarı mısın, nesin sen? sana ne” diye konuştu.

Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz arasında uzun yıllardır devam eden 'intihal' tartışması sürerken, Demirkubuz Ceylan’la yaşadıkları tartışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.



Habertürk’te canlı yayına katılan Demirkubuz, programın sunucusu Haluk Mertbey'in "Bu polemikte 3 filmin adı geçiyor. Bunlardan ilki Yılmaz Güney'in çekmiş olduğu Baba filmi. Nuri Bilge Ceylan'la 'Baba' filmini konuştunuz mu?" sorusuna yanıt verdi.

Demirkubuz Yılmaz Güney’in Baba filmiyle ilgili “çalıntı senaryo” iddialarına ilişkin soruya, “Ülkenin dünya çapındaki tek yönetmenin bu durumlara düşmüş olması utanç verici. Bunu neden yaptı bilmiyorum. 15 yıl sonra neden böyle bir şey yaptı, anlamıyorum. Benim tanıdığım Nuri Bilge’yle ilgili arkasında mutlaka bir hesap vardır” diye yanıt verdi.



Ceylan’ın bir kültür sanat yayınında sinema yazarı Tunca Arslan’a Baba filmini izlemediğini söylediğini kaydeden Demirkubuz, “Kendisine filmi ben verdim. Daha sonra üzerine konuştuk” diyerek Ceylan’ı yalanladı.

'3 MAYMUN' YANITI

Nuri Bilge Ceylan'ın 2014'te Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazandığı "Kış Uykusu" filminin kitabı geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Ceylan, kitapta "Üç Maymun" filmini Zeki Demirkubuz'un senaryosundan intilalle çektiği iddiasına yanıt vermişti.

Zeki Demirkubuz'un gerçeği bildiğini belirten yönetmen "Öyle bir şey yok ama nedense öyle bir şey varmış gibi bir izlenim yaratmayı tercih ediyor. Bence çok ayıp ediyor. Bunca yıl arkadaşlık ettik, birbirimize ne yardımlar ettik sonuçta" ifadelerini kullanmıştı.

"ADİLİK YAPMASIN"

Ceylan konuyla ilgili değerlendirmesini "Yıllar sonra yaptığı bir söyleşide 'Üç Maymun' filmini seyretmediğini de söylemiş üstelik. İnsan izlemediğini iddia ettiği bir film için nasıl böyle şeyler ima eder? Bilmiyorum. Evet, aşağılanan ben oldum belki burada ama aşağılık olan kesinlikle ben değilim" sözleriyle bitirmişti.



Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan’ın bu sözlerine “Üç Maymun'u izlemedim. İma mima falan demiş. Adilik yapmasın. Çünkü ben ima etmem, bir şey varsa çat çat söylerim” sözleriyle cevap verdi.



"NEYMİŞ O ÖNEMSİZ SEBEP?"



Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan’ın “Önemsiz bir sebepten dolayı kendisiyle konuşmamaya başladık” şeklindeki sözlerini de değerlendirdi ve “Neymiş o önemsiz sebep? Ben Yeraltı’yı 2012’de çektim. Kendisi bana 2006 Ekim’inden beri küs.” dedi.



Ceylan’ın kendisine ait senaryoları okuduğunu savunan Demirkubuz, “Ben onun bir tane senaryosunu okumadım. Eğer bu programdan sonra, yarından itibaren her zaman yaptığı gibi evinde oturup, dişini sıkıp oturmazsa, çıt çıkarırsa, tepem atarsa her şeye o zaman tekrar başlarım” diye konuştu.



“Çıksın açıklasın neden küstüğünü. Ya da ben şimdi açıklayacağım. Çıksın cevap versin. 2006 yılında bir çiğlik yaptı ama şimdi bunu söylemeyeceğim. Çıt çıkarırsa o zaman teker teker anlatacağım hepsini.

Ben şu andaki durumu, insanlara dedikodu malzemesi olmayı düşünerek bir şey demedim sadece aramıza mesafe koydum. Zaten hiçbir zaman söylendiği gibi çok yakın arkadaş değildik. Aç kalsam ekmek parası isteyeceğim biri değildi. Ama işte Semih Kaplanoğlu gibi, ya da başka arkadaşlar gibi görüştüğüm bir arkadaştı. Ama ben midem bulanınca uzaklaştım ama ilişkimiz kopmadı. İklimler’in kurgusu sırasında çok çiğ bir hareket yaptı. O onu çekti, ben Kader’i çektim. O sene Kader ağlarını Antalya Film Festivali’nde ördü; en iyi film ödülünü 300 bin liraya çıkardılar. 230 bin dolar… Dünyada eşi yok. Ödül töreninin açıklanacağı gün otelin lobisinde otururken bu geldi, böyle havalı havalı gevrek gevrek… Jüride de bir Cannes’dan bir lavuk var, bunun bir arkadaşı. Hatta orada bunun esprisi oldu, herhalde sinyal aldı bu ondan keyfi yerinde diye. Benimle de konuşuyor, geldi masamıza oturdu, sohbet ettik. Aynı akşam bunlar geldi yapımcısı, karısı, kendisi, tören sırasında önümüze oturdular, hiç konuşmadılar benimle… Ebru iki gün önce Kader’i izleyince allak bullak olduğunu söyledi, aramız iyiydi. Neyse geldiler, konuşmuyor. Arkasından seslendim de, bakmadı bile. Neyse vardır bir derdi dedim. İki tane ödül aldı, çıktı acayip küskün falan. Sonra her şeyin üstüne yemin ediyorum bir tane bile Kader’e şey yok… Bizim zaten bir beklentimiz de kalmadı. Tam böyle en iyi film ödülü açıklanmadan önce bu pat bayıldı. Gitti kaldırdılar, hatta ben de yardım etmeye çalıştım… Törenden sonra telefon ettim, iyi misin diye sormak için. Yapımcısı Zeynep Atakan çıktı telefona, iyi falan dedi, geçiştirdi. O günden itibaren benimle konuşmadı. Hatta bundan iki gün sonra Mis Sokak’ta başka bir yönetmen arkadaşla oturuyordu. Gittim yanına iyi misin diye, başını çevirdi. Bu nedir ya?.. Sen 2006’da bu gece başlamış bir şeyi 3 Maymun diye yutturuyorsun.”



"CANNES’IN MUHTARI MISIN SEN?"



“Sonra bir akrabasına, çok yakınındaki birine sordum. Bana, ‘Sen Cannes film festivalinin aleyhine konuşuyormuşsun. Zeynep duymuş, ona söylemiş. O yüzden küsmüş.’ dedi. Lan sen Cannes’ın muhtarı mısın, nesin sen? Sana ne? Yalana ihtiyacın olursa sürekli üretiyorsun…”

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NE OLMUŞTU?

Nuri Bilge Ceylan'ın 2014'te Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazandığı "Kış Uykusu" filminin kitabı geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Ceylan, kitapta "Üç Maymun" filmini Zeki Demirkubuz'un senaryosundan intilalle çektiği iddiasına yanıt vermişti. Zeki Demirkubuz'un gerçeği bildiğini belirten yönetmen "Öyle bir şey yok ama nedense öyle bir şey varmış gibi bir izlenim yaratmayı tercih ediyor. Bence çok ayıp ediyor. Bunca yıl arkadaşlık ettik, birbirimize ne yardımlar ettik sonuçta" ifadelerini kullanmıştı.

Ceylan konuyla ilgili değerlendirmesini "Yıllar sonra yaptığı bir söyleşide 'Üç Maymun' filmini seyretmediğini de söylemiş üstelik. İnsan izlemediğini iddia ettiği bir film için nasıl böyle şeyler ima eder? Bilmiyorum. Evet, aşağılanan ben oldum belki burada ama aşağılık olan kesinlikle ben değilim" sözleriyle bitirmişti.