Zeki Demirkubuz küfürlü tweeti sildi

Yönetmen Zeki Demirkubuz, kendisi hakkında boykot çağrısı yapan Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan hakkında yaptığı küfürlü paylaşımı sildiğini açıkladı. Demirkubuz, "İnsani nedenlerden dolayı mevzuyu kapatıyorum" dedi.

Yönetmen Zeki Demirkubuz, Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan’ı etkiketleyerek attığı küfürlü yanıtı sildiğini açıkladı.

Demirkubuz, "İnsani nedenlerden dolayı mevzuyu kapatıyor, söz konusu twit'i siliyorum" dedi.

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, yönetmen Zeki Demirkubuz'un 15 Aralık'ta çıkacak olan 'Hayat' filmi için boykot çağrısında bulundu.

TVNET canlı yayınında konuşan Kılıçarslan, Demirkubuz'u Gazze hakkında konuşmamakla itham ederek yeni filmi için boykot ve korsan olarak izleme çağrısında bulundu.

Kılıçaraslan, "Gazze hakkında yarım cümle kurmayan, dünyadaki her şeye duyarlı, ama Gazze’deki bebeklerin ölümüne dair kendi etkileyebileceği kitleye yarım cümle mesaj ulaştırmayan" ifadesini kullandı.

Demirkubuz ise 23 Kasım Perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden İsmail Kılıçaraslan'ı etiketleyerek “Gazze halkına yapılan zulüm konusunda hissettiklerimi sorgulamaya kalkanı s... Filmini, gişesini, korsanını, boykotunu, tehditini ayrıca s...” diye yazdı.

İnsani nedenlerden dolayı mevzuyu kapatıyor, söz konusu twit'i siliyorum. — Zeki Demirkubuz (@ZekiDemirkubuz) November 25, 2023

Demirkubuz 25 Kasım Cumartesi günü yeni bir paylaşım yaparak konuyu kapattığını ve söz konusu paylaşımı sildiğini duyurdu.