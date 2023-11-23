Zeki Demirkubuz’dan filmini boykot etmeye çağıran yandaş yazara yanıt: Tehdidini…

Zeki Demirkubuz'un yeni filmi 'Hayat'ı "Gazze hakkında yarım cümle kurmayan Zeki Demirkubuz'un yeni filmine gitmeyerek boykot etmemiz gerekir" diyerek "hedef gösteren Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan'a Demirkubuz sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Yandaş Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, katıldığı canlı yayında yönetmen Zeki Demirkubuz'un yeni filmi 'Hayat' için "Açık çağrımdır; Gazze hakkında yarım cümle kurmayan Zeki Demirkubuz'un yeni filmine gitmeyerek boykot etmemiz gerekir" diyerek Demirkubuz'u hedef gösterdi.

Yandaş Kılıçarslan, söz konusu ifadelerinde Demirkubuz'un filmini izlemek isteyenlere korsan yayın önerisinde bulundu. Kılıçarslan, "Ben Zeki Demirkubuz filmi izlemek izlemeden duramıyorum diyen genç entellektüellere sesleniyorum. Bekle korsanı çıksın, sana link atayım" dedi.

DEMİRKUBUZ'DAN YANDAŞ KILIÇARSLAN'A YANIT

Kendisini ve filmini hedef gösteren Kılıçarslan'a sosyal medya hesabından cevap veren Demirkubuz "Gazze halkına yapılan zulüm konusunda hissettiklerimi sorgulamaya kalkanı s...m. Filmini, gişesini, korsanını, boykotunu, tehditini ayrıca s....m." açıklamasında bulundu.