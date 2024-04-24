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Zeki Yiğit yeniden Danıştay Başkanlığı'na seçildi

Danıştay Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen seçim sonucu Zeki Yiğit, yeniden Danıştay Başkanlığı'na seçildi. Yiğit, yapılan seçimde 62 oy aldı.

Güncel
  • 24.04.2024 14:47
  • Giriş: 24.04.2024 14:47
  • Güncelleme: 24.04.2024 14:57
Kaynak: AA
Zeki Yiğit yeniden Danıştay Başkanlığı'na seçildi

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, 4 yıllık görev süresinin dolacak olması nedeniyle yapılan seçimde 62 oyla başkanlığa yeniden seçildi.

Yiğit'in, 7 Mayıs 2020'de başladığı görev süresinin dolacak olması nedeniyle mevzuat gereği Danıştay Genel Kurulunda başkanlık seçimi yapıldı.

Seçimlerin ikinci turunda 62 oy alarak Danıştay üyelerinin salt çoğunluğunu elde eden Yiğit, 4 yıllığına yeniden Danıştay Başkanı seçildi.

Diğer adaylardan Fethi Aslan 19, Emin Sınmaz 13, Yunus Akın ise 6 oy aldı.

Seçimde adayların, 116 Danıştay üye kadro sayısının salt çoğunluğu olan en az 59 oyu alması gerekiyordu.

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