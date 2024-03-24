Zelenski'den Rusya'daki saldırı hakkında Putin'e yanıt

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Moskova'daki saldırıya ilişkin Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamalarına yanıt verdi. Zelenski, Putin ve diğer Rus yetkililerinin, saldırı konusunda Ukrayna'yı suçlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Moskova'daki saldırıyı Ukrayna'ya bağlamaya çalıştığını söyledi.

Zelenski, sosyal paylaşım hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Ukrayna vatandaşlarına hitaben bir konuşma yaptı.

Zelenski konuşmasında, Putin'in, dün başkent Moskova’daki "Crocus City Hall" adlı konser salonunda düzenlenen saldırıyı yapan kişilerin, Ukrayna'ya doğru kaçmaya çalıştıklarına ilişkin açıklamasını değerlendirdi.

Putin ve diğer Rus yetkililerinin, saldırı konusunda Ukrayna'yı suçlamaya çalıştıkları ve benzer adımları daha önce de attıklarını kaydeden Zelenski, "(Ruslar) Hep aynı yöntemleri kullanıyorlar" dedi.

"1 GÜN SESSİZ KALDI"

Zelenski, Rus ordusunu Ukrayna ve bu ülkede yaşayan halka yönelik "terör eylemleri" düzenlemekle suçladı.

Konuşmasında, "Yüz binlerce teröristi buraya, Ukrayna topraklarına sürdüler, bize karşı savaşıyorlar ve kendi ülkelerinde ne olduğu umurlarında değil" ifadesine yer veren Zelenski, Putin'i, Rus vatandaşlarıyla ilgilenmek, onlara hitap etmek yerine, saldırı konusunu Ukrayna'ya nasıl getireceğini düşünerek bir gün sessiz kalmakla itham etti.

Rus halkının, Ukrayna'da ölen Rus askerleri için Putin'den hesap sormadığı sürece Putin'in bu durumu kendi lehine kullanacağını kaydeden Zelenski, "Teröristler her zaman kaybetmelidir ve hayatı gerçekten savunan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonuna silahlı kişilerce saldırı düzenlendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görüldü.

Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında yangın çıkarken çatı bir süre sonra çöktü.

Rusya Soruşturma Komitesi, saldırıda 133 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayda 100'den fazla yaralı olduğu açıklandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de aralarında olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

IŞİD, Moskova saldırısını örgütün Telegram kanalı üzerinden üstlendi.