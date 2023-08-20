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Zelenski duyurdu: Hollanda, Ukrayna'ya 42 adet F-16 verecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile F-16 konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Dünya
  • 20.08.2023 16:14
  • Giriş: 20.08.2023 16:14
  • Güncelleme: 20.08.2023 16:16
Kaynak: DHA
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Zelenski duyurdu: Hollanda, Ukrayna'ya 42 adet F-16 verecek
Fotoğraf: DHA

Hollanda, Ukrayna'ya 42 adet F-16 verecek. Kararı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski açıkladı. 

Zelenski, “Mark Rutte ve ben, pilotlarımızın ve mühendislerimizin eğitiminden sonra Ukrayna'ya sağlanacak F-16 sayısı konusunda anlaştık” dedi.

Zelenski, Hollanda’nın gerekli eğitimlerin ardından 42 uçağı Ukrayna’ya vereceğini belirterek, “Bugün Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için bir adım daha atıyoruz. F-16. Rus teröristleri Ukrayna’nın şehir ve köylerinden uzak tutmak için kullanacağımız uçaklar. Mark Rutte ve ben, pilotlarımızın ve mühendislerimizin eğitiminden sonra Ukrayna'ya sağlanacak F-16 sayısı konusunda anlaştık, 42 uçak. Bu sadece bir başlangıç. Teşekkürler Hollanda” ifadelerini kullandı.

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