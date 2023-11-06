Zelenski ‘ilgi’ azalınca kızdı

Dünyanın ilgisi İsrail’in Gazze’de yaşattığı kıyıma odaklanırken Rusya ile Batı’nın vekâlet savaşında olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “ilginin Ukrayna’dan kaymasından” şikâyet etti. Zelenski savaşın “çıkmaza girdiği” ve “Rusya ile barış yapılması için Batı’nın lobi yaptığı” iddialarını reddetti.

ABD'li ve Avrupalı yetkililerin, "Rusya ile olası barış müzakerelerine dair" Ukrayna hükümetiyle görüşmeye başladığını iddia edildi. ABD’li yayın kuruluşu NBC’nin ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde görüşmelerin Ukrayna'nın Rusya ile anlaşmaya varmak için nelerden vazgeçmesi gerekebileceğine dair çok geniş çerçeveyi içerdiği öne sürüldü. Haberde dünya kamuoyunun ilgisinin Gazze’de yaşananlara kaymasıyla Batı’nın Kiev’e desteğinin tepkiyle karşılanacağından endişe edildiği bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne üyelik sürecindeki ilerleme raporu açıklanmadan önce ziyaret ettiği Kiev’de Zelenski bir araya geldi.

‘SAVAŞ ÇIKMAZDA DEĞİL’

Görüşme sonrası ikili kamera karşısına geçti. Zelenski, Ukraynalı üst düzey bir yetkilinin “savaşta neredeyse 1 yıldır herhangi bir gelişme olmadığı ve çıkmaza girdiğine” yönelik eleştirilerine karşı çıktı. Zelenski ayrıca NBC’nin haberine ilişkin “Rusya ile görüşmelerinin ve bir şeyler vermelerinin mümkün olmadığını” ve “Batı’nın böyle bir baskı yapmadığını” kaydetti.

Von der Leyen ise AB’nin “ne kadar gerekirse Kiev’in yanında olacağını” kaydetti. AB Konseyi'ne Ukrayna'nın çabalarını desteklemek için 50 milyar avroluk ek yardım teklifi götüreceğini duyuran von der Leyen, ayrıca dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılmasıyla ilgili öneri sunacağını bildirdi.