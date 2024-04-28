Zelenski 'ortaklarımızda var' diyerek çağrı yaptı: En az 7 Patriot sistemine ihtiyacımız var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın Ukrayna şehirlerine 34 farklı tipte füzeyle saldırı düzenlediğini belirterek, “Ukrayna'nın yedi sisteme ihtiyacı var, en azı bu. Ortaklarımızda bu Patriotlar var” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün akşam (27 Nisan Cumartesi) yaptığı açıklamada Rusya’nın 34 farklı tipte füzeyle saldırdığını duyurdu.

Zelenski, füzelerin enerji sektörünü, elektrik, gaz tesislerini ve Ukrayna endüstrisini hedef aldığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı, Ukrayna'ya yapılacak olan Patriotların tedarikinin bir an önce gerçekleşmesi gerektiğini belirterek "Ukrayna'nın 7 sisteme ihtiyacı var, en azı bu. Ortaklarımızda bu Patriotlar var” dedi.

Zelenski açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün bir başka büyük füze saldırısına maruz kaldık, çeşitli tiplerde 34 Rus füzesi. Ana hedef enerji sektörü, endüstrinin çeşitli tesisleri: hem elektrik şebekesi hem de gaz transit tesisleri, özellikle de Avrupa Birliği'ne yapılan teslimatların güvenliğini sağlayan gaz tesisleri. Bugün bazı füzeleri düşürmeyi başardık ve gerçekten isabetli davranan ve zamanında tepki veren savaşçılarımızın her birine minnettarım. Füzelerin yörüngeleri ve saldırının niteliği, hava savunma sistemimizin çalışmasını mümkün olduğunca zorlaştırmak amacıyla Rus teröristler tarafından hesaplanmıştır. Bugün düşürülen her bir füze önemli bir sonuçtur. Elbette hava savunması konusunda bize yardımcı olan tüm ortaklarımıza minnettarım: artık gökyüzünü korumaya yönelik her sistem, her füzesavar kelimenin tam anlamıyla bir hayat kurtarıcıdır. Hava savunmamızı güçlendirmek üzere ortaklarımızla halihazırda yapılmış olan tüm yeni anlaşmaların, Ukrayna'nın dostlarının özellikle Patriotların tedariki konusunda yardımcı olacak her girişiminin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi önemlidir. Ukrayna'nın 7 sisteme ihtiyacı var, en azı bu. Ortaklarımızda bu Patriotlar var.”

RUSYA, NİKOPOL VE MAKOLAVİY’İ VURDU

Ukrayna Acil Durumlar Servisi de Rusya’nın füze saldırısıyla Nikopol ve Mikolayiv kentlerini vurduğunu duyurdu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, Mikolayiv’de yapılan saldırıda bir otel binasının hasar aldığı ve otelin çevresindeki otomobillerin de hasar gördüğü ifade edildi. Saldırı sonucu çıkan yangının kısa süre içinde söndürüldüğü, can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtildi

Servis, Dnipropetrovsk bölgesindeki Nikopol kentinde düzenlenen saldırıda ise bir konut binasının hasar aldığını duyurdu. Açıklamada, saldırı sonrası çıkan yangının söndürüldüğü aktarıldı.