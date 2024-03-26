Zelenski, Savunma Konseyi Sekreteri Danilov'un görevine son verdi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov’un görevine son verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov'u görevden aldı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nin internet sitesinde yayımlanan kararnamede, Danilov'un görevden alındığı belirtildi.

Zelenski, imzaladığı başka bir kararnameyle Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanlığına Dış İstihbarat Servisi Başkanı Oleksandr Litvinenko'yu atadı.

Zelenski'nin bir diğer kararnamesiyle de Dış İstihbarat Servisi Başkanlığına Oleg İvaşçenko getirildi.