Zelenski silaha doymuyor

ABD’den F-16’ların gönderilmesi için onay alan Zelenski, İsveç’te zırhlı araç anlaşması imzaladı. İsveç’ten Gripens uçakları da isteyen Zelenski, F-16 tedarikçisi Hollanda’ya “teşekkür ziyaretinde” bulundu.

Dış Haberler Servisi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürerken, NATO’dan ısrarla istediği F-16’lar için onay alan Ukrayna Lideri Zelenski, silah arayışını sürdürüyor. Savaşın başlamasından itibaren ilk kez gittiği İsveç’ten zırhlı araç anlaşmasıyla ayrılan Zelenski, Hollanda’ya F-16’lar için “teşekkür ziyaretinde” bulundu.

Resmi temaslar kapsamında İsveç’in başkenti Stockholm’e giden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile yaptığı görüşmenin ardından konuşan zelenski, CV90 zırhlı araç üretimi için İsveç ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Askerlerin savaş alanında araçları çoktan kullanmaya başladığını kaydeden Zelenski, İsveç ile birlikte CV90 zırhlı araçlarını Ukrayna’da da üreteceklerini duyurdu.

Hava filosuna İsveç yapımı Gripens savaş jetleri katmak için Stockholm ile görüşmelerin başladığını kaydeden Zelenski, “Ukraynalı pilotlar Gripens denemelerine çoktan başladı. Şu anda yeni 13’üncü İsveç askeri yardım paketinin transferini hazırlıyoruz” diye konuştu.

F-16 TEŞEKKÜRÜ

İsveç’in ardından Zelenski, ABD’den Ukrayna’ya F-16 göndermek için onay alan Hollanda’ya geçti. Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile pilotların eğitiminden sonra Ukrayna’ya 42 adet F-16 göndereceği konusunda anlaştıklarını duyuran Zelenski, “Bu sadece başlangıç. Teşekkürler Hollanda” diye konuştu.

EĞİTİM BAŞLADI

ABD’nin Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarının gönderilmesine yönelik Hollanda ve Danimarka’ya onay vermesinin ardından Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Ukraynalı pilotların F-16 eğitimine başladığını açıkladı. Pilotlar için eğitimin en az 6 ay süreceğini belirten Reznikov, mühendis ve teknisyenler için eğitim süresinin belli olmadığını kaydetti. Reznikov, eğitimlerin nerede ve ne zaman yapıldığına dair bilgi vermekten kaçındı.

Önceki gün Rusya’nın 7 kişinin ölümü ve 117 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Çernihiv saldırısından sonra Kiev’den misilleme geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin Moskova ve Moskova bölgesindeki tesislere uçak tipi İHA’larla saldırı düzenlediğini duyurdu. İHA’lardan birinin düşürüldüğü kaydedilen açıklamada beş kişinin yaralandığı belirtildi.

‘TEK CAYDIRICI’ DİYE SAVUNDU

Nükleer endişeleri giderek artarken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Rusya’nın dış tehditlere yönelik tek caydırıcı yanıtının nükleer silahlara sahip olmak” olduğunu söyledi. “Ukrayna'nın etrafındaki gelişmeler, bu alandaki endişelerimizin haklılığını teyit etmiştir” diyen Lavrov “Güvenliğin bölünmezliği ilkesini alenen ihlal eden NATO, kendisini nükleer bir ittifak olarak ilan eden bir örgüt, Rusya'nın stratejik yenilgisi üzerine bahis oynamıştır” değerlendirmesinde bulundu. Batı’yı, Rusya’nın “dış güvenlik alanını savunmak amacıyla verdiği zorunlu tepkiyi, hibrit bir araç cephaneliğini kullanarak şiddetli çatışmaya geçmek için bahane etmekle” suçlayan Lavrov, Rusya’nın nükleer savaşın kabul edilemezliği ilkesine tamamen bağlı bulunduğunu ve böyle bir savaşın kazananının olamayacağını kaydetti.