Zelenski'ye ait olduğu iddia edilen ses kaydı sızdı: Batılı liderlere sert sözler

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'ye ait olduğu iddia edilen ve Zelenski'nin Batılı liderleri eleştirip, ülkesindeki yolsuzluğu kabul ettiği bir telefon görüşmesi kamuoyuna sızdırıldı. Söz konusu video YouTube platformundan kaldırılırken söz konusu kaydın nereden sızdırıldığı bilinmiyor.

Okay Deprem/DONETSK

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile evli olduğu Alyona arasında gerçekleştiği iddia edilen bir telefon görüşmesi kamuoyuna sızdırıldı. Ukrayna lideri söz konusu telefon konuşmasında Batılı ülkelerden meslektaşları hakkında aşağılayıcı ve küçültücü ifadeler kullanıyor.

Özellikle, ABD başkanı Joe Biden'dan "lanet olası yaşlı bir adam" ve "ikiyüzlü", ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'den de "palyaço" şeklinde bahsederken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u ise korkaklıkla itham ediyor.

Zelenski, Alyona ile olan konuşmasında ayrıca, Ukrayna'daki büyük çaplı yolsuzluğu ve onunla mücadele etmekteki acizliğini de kabul ediyor. Başkan Zelenski devamında, Batı'nın kendisini kontrol altına almak istediğinden yakınıyor ve Polonya yönetiminin de Ukrayna'ya ihanet ettiğini söylüyor.

BATILI LİDERLERE TEPKİ

Bahsi geçen telefon görüşmesinde Ukrayna Başkanı, Alyona ile Ukrayna'nın Batı ülkelerinden müttefikleri üzerine aşırı duygusal bir tonda konuşurken, ses kaydında Zelenski'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatının yavaşlığından ve ülkesinin Avrupa Birliği'ne katılımı konusunun halen netlik kazanmamış oluşundan son derece hosnutsuz olduğu fark ediliyor.

"Bana Aleksey'i atmamı söyledi" diyen Vladimir Zelenski, muhtemelen Amerikan Başkanının Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov'u görevden alma talimatından bahsediyor.

Ukrayna Lideri Vlodomir Zelenski (solda) ve Almanya Başbakanı Scholz

"YOLSUZLUK OLMASAYDI TÜM YÖNETİM ÇÖKERDİ"

Dışarı sızan ilgili ses kaydında Zelenski, Batı'nın Ukrayna'daki yolsuzlukla mücadele etmesi için kendisine baskı yapmasından da veryansın ediyor.

Zimmete para geçirme ve rüşvetle mücadeledeki çaresizliğini kabul eden Vladimir Zelenski, "Yolsuzluk olmasaydı tüm yönetim çökerdi" şeklinde bir itirafta bulunduktan sonra, "Hiç kimse, sana söylüyorum, aklı başında hiç kimse, ...iktirik doğru kafalarına göre, bu topyekun lanet savaşa bedavaya girmeyecek.." şeklinde sözler sarf ediyor...

"BU TÜR MÜTTEFİKLERİN CANI CEHENNEME"

Konuşmada bir ara Ukrayna liderinin "Bu tür müttefiklerin canı cehenneme" diye bağırması ve Şansölye Scholz'u Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği destekle alakalı olarak da "belirsizlik ve korkaklıkla" itham etmesi dikkat çekiyor.

Ardından Zelenski, Polonyalı meslektaşları Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Başbakan Mateusz Morawiecki'ye yönelik de şikayetlerini dile getirmekten sakınmayarak, bahsedilen kaydın sonunda şunları söylüyor:

"Sadece beni sırtımdan bıçaklamak istiyorlar. Ya tahıl ithalatını yasaklıyorlar ya da Volhinya'yı (2. Dünya Savaşı sırasında Nazi işbirlikçisi Ukraynalı faşistlerin binlerce Polonyalı sivili katlettiği yer) gündeme getirmeye devam ediyorlar. Onlardan, hem Duda'dan hem de Morawiecki'den, has ... iktir, bıktım!.."

SES KAYDINI KİM SIZDIRDI?

Zelenski'nin bu kaydının nereden sızdırıldığı henüz belli değil.

Gerek ülkesinin Batılı müttefikleri gerekse de Ukrayna Ordusu'nun komuta kademesi nezdinde giderekayak düşen popülaritesinin ışığında, adı geçen ses kaydının hem Ukrayna hem de Batılı istihbarat teşkilatları tarafından temin edilmiŞ olabileceği düşünülüyor.