Zelenskiy'nin BM konuşması Polonya-Ukrayna arasında krize neden oldu

Polonya, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin BM Genel Kurulu'ndaki Avrupa'da bazı ülkelerin Ukrayna tahılına ambargo uygulayarak Rusya'ya destek oldukları sözleri üzerine Ukrayna'nın Varşova Büyükelçisi Wasyl Zwarycz'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Polonya, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki Avrupa'da bazı ülkelerin Ukrayna tahılına ambargo uygulayarak Rusya'ya destek oldukları sözleri üzerine harekete geçti. Polonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Zelenskiy'nin konuşması üzerine Ukrayna'nın Varşova Büyükelçisi Wasyl Zwarycz'ın acil bir şekilde Bakanlığa çağrıldığı bildirilerek, Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pawel Jablonski tarafından kabul edilen Zwarycz'e Zelenskiy'nin sözleri karşısında Polonya'nın güçlü protestosunun dile getirildiği kaydedildi.

Görüşmede savaşın ilk gününden itibaren Ukrayna'ya destek veren Polonya için söz konusu tezin doğru olmadığının dile getirildiği aktarılan açıklamada, Ukraynalı Büyükelçi'ye Polonya'ya çok taraflı forumlarda baskı yapmanın, uluslararası mahkemelere şikayette bulunmanın iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde uygun yöntemler olmadığı ifade edildiği belirtildi.

Açıklamada, Büyükelçi Zwarycz'e söz konusu girişimlerin Polonya'ya karşı etkili olmayacağı, Polonya hükümetinin Polonyalı çiftçilerin çıkarlarını korumak amacıyla aldığı kararların ulusal hukuk, Avrupa Birliği ve uluslararası hukuka uygun olduğunun aktarıldığı ifade edildi.

ZELENSKİY'NİN KRİZ YARATAN KONUŞMASI

Zelenskiy'nin dün BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Polonya, Macaristan, Bulgaristan, Slovakya ve Romanya’yı eleştirerek, "Avrupa'daki bazı dostlarımızın politika tiyatrosunda dayanışma rolü oynayarak Ukrayna tahılı konusunda gerilim filmi çekmeleri rahatsız edici. Kendi rollerini oynuyor gibi görünseler de gerçekte Moskova'daki aktör için sahnenin hazırlanmasına yardımcı oluyorlar" denişti.

POLONYA-UKRAYNA TAHIL KRİZİ

Polonya, Macaristan, Bulgaristan, Slovakya ve Romanya ile birlikte kendi çiftçilerinin çıkarlarını korumak amacıyla geçtiğimiz mayıs ayından itibaren Ukrayna'dan tahıl ürünleri başta olmak üzere çok sayıda gıda ve tarım ürününün ithaline yasak getirmişti. AB Komisyonu tarafından da kabul gören kısıtlamalar 15 Eylül tarihine kadar uzatılmıştı. Ancak AB Komisyonu bu tarihten sonra kısıtlamaları uzatmama kararı alsa da Polonya, Macaristan, Slovakya ise Ukrayna'ya yönelik olarak kendi kısıtlamalarını uygulayacaklarını açıklamıştı. Bunun üzerine Ukrayna geçtiğimiz pazartesi günü söz konusu üç ülkeyi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etmişti.