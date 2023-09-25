Zelenskiy ve Trudeau da alkışlamıştı: Nazi askerinin ‘onurlandırılması’na özür

Kanada Avam Kamarası Başkanı Anthony Rota, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun da bulunduğu etkinlikte Nazi askerini "onurlandırdığı" için özür diledi.

Kanada'da parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası’nın Başkanı Anthony Rota, İkinci Dünya Savaşı'nda Naziler için savaşan kişiyi "onurlandırdığı" için özür diledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 22 Eylül’de Kanada Avam Kamarası’nda konuşma yaptı. Zelenski’nin konuşmasının ardından Avam Kamarası Başkanı Rota, 98 yaşındaki Yaroslav Hunka’yı Ukraynalı bir ‘savaş kahramanı’ olarak tanıttı ve Avam Kamarası üyeleri Hunka’yı alkışladı.

Rota, Hunka'yı takdim ederken, "Bugün burada, Ruslara karşı Ukrayna'nın bağımsızlığı için savaşan ve bugün 98 yaşında olmasına rağmen birlikleri desteklemeye devam eden İkinci Dünya Savaşı'ndan Ukraynalı-Kanadalı bir gazimiz var. O bir Ukrayna kahramanı, bir Kanada kahramanı ve biz ona tüm hizmetleri için teşekkür ediyoruz." dedi. Rota'nın takdiminin ardından Hunka uzun süre alkışlandı ve Zelenski de el salladı.

İlerleyen günlerde, Hunka’nın aslında Galiçya bölgesindeki Ukrayna kökenli gönüllülerden kurulan SS 14’üncü Waffen Birliği’nde görev yapan bir Nazi askeri olduğu ortaya çıktı.

Hunka'nın, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin tarafında savaştığının ortaya çıkması üzerine Rota, ağır eleştirilere maruz kaldı.

Rota, eleştirilerin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı'nın hitabının ardından yaptığım konuşmada Meclis’te bulunan bir kişiden övgüyle söz ettim ancak daha sonra bu kararımdan pişman olmama yol açan bilgiler edindim." ifadesini kullandı.

Parlamento üyelerinin ve Ukrayna delegasyonunun, kendisinin Hunka'dan söz edeceğinden haberdar olmadıklarını anlatan Rota, "Kanada ve tüm dünyadaki Yahudi toplumundan özellikle özür diliyorum. Bu eylemimin tüm sorumluluğunu üstleniyorum." açıklamasında bulundu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da yaptığı yazılı açıklamada, Rota'nın, Hunka'yı davet ederek parlamentoda tanıtma konusundaki tüm sorumluluğu üstlendiğini belirterek, bu konuda daha önce Başbakanlık Ofisi'ne ya da Ukrayna delegasyonuna bilgi verilmediğini bildirdi.