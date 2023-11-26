Zeren Ertaş adeta cinayete kurban gitmiş: Emniyet düzeneği iptal edilmiş!

Aydın’ın Efeler ilçesinde öğrenci yurdunda 1 kişinin öldüğü asansör kazası ile ilgili bilirkişi raporu tamamlandı. Üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüyle sonuçlanan kazada, bilirkişi raporunda asansörde bakım faaliyetlerini gerçekleştiren firmanın kabinin kattan belirli bir mesafe uzaklaştığında hareketsiz kalmasını sağlayan emniyet düzeneğini (UCM) iptal etmesi nedeniyle asli kusurlu olduğu belirtildi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde öğrenci yurdunda 1 kişinin öldüğü asansör kazası ile ilgili bilirkişi raporu tamamlandı. Üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüyle sonuçlanan kazada, bilirkişi raporunda asansörde bakım faaliyetlerini gerçekleştiren firmanın kabinin kattan belirli bir mesafe uzaklaştığında hareketsiz kalmasını sağlayan emniyet düzeneğini (UCM) iptal etmesi nedeniyle asli kusurlu olduğu belirtildi.

Efeler ilçesi Işıklı Mahallesi'ndeki KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda yaşanan asansör kazasında 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti. Yaşanan olay sonrası Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, asansör firması yetkilisi M.B. ile firma sahibi H.T. tutuklanmıştı. Savcılık tarafından derinleştirilen soruşturma sonrasında firmanın mühendisleri R.H.A. ve U.İ. de yakalanarak tutuklanmıştı. Tutuklu sayısının 4’e yükseldiği olayla ilgili bilirkişi raporu da tamamlandı. Hazırlanan rapora göre asansörün bakımını yapan firma asli kusurlu bulundu.

EMNİYET DÜZENEĞİ İPTAL EDİLMİŞ

Raporda, olaydan bir gün sonra yapılan incelemelerde üzerinde mavi etiket bulunan asansörün kabinini raylara kenetleyerek hızla düşmesini engelleyen ekipmanın devreye girmediği, kabinin kontrolsüz bir şekilde hareket etmesini engelleyen düzeneğin (UCM) hem kumanda kartı üzerinden yazılımsal olarak hem de hız regülatörü üzerinden mekanik olarak iptal edildiği ifade edildi. Yapılan detaylı inceleme ve asansörün test edilmesi sonucu kazanın hangi sebeplerle meydana geldiğine ilişkin kesin ve net bir sonuca ulaşılamadığı belirtilen rapord,a “Asansör makinesi üzerindeki kabinin katlarda hareketsiz kalmasını sağlayan elektromekanik frene ait bobinin gücünün yetersiz kalması sonucu fren balatalarından bir tanesinin görevini yerine getiremeyecek kadar aşınması, yarı yük dengesinin uygun olmamasının makine ve frene fazladan yük getirdiği, kabin zemin katta duruyorken kabin içerisine 16 kişi bindiği sırada frenin yükü taşıyamadığı için kabinin aşağıya doğru kaydığı, UCM sisteminin de öncesinde iptal edilmesi sonucu bir kişinin kabin ile asansör kuyusu arasında sıkışarak hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. İptal edilen UCM sistemi kabin kapıları açıkken kabinin kontrolsüz bir şekilde hareket etmesini engelleyen başlı başına bir güvenlik ekipmanı olup, asansörde bulunan herhangi bir başka güvenlik ekipmanı UCM'nin görevini yerine getirmemektedir. Kazanın oluşmasına neden olan arızalara rağmen UCM tertibatı çalışıyor olsaydı asansör bir miktar hareket ettiğinde kabin raylarda sabitlenecek ve hareket etmesi engellenerek kabin ile kat kapısı veya duvar arasına bir kişinin sıkışamayacağı kadar genişlikte bir boşluk kalmış olacaktı” ifadeleri yer aldı.

BAKIM FİRMASI ASLİ KUSURLU BULUNDU

Asansör bakım formları ve parça değişimi kayıt defterlerinin düzenli tutulmadığının belirtildiği raporun devamında, "Kazanın yaşandığı asansörde bakım faaliyetlerini gerçekleştiren firmanın UCM düzeneğini iptal ederek, elektromekanik fren bakım ve ayarlarını yapmayarak, ilgili mevzuatlara uygun olarak bakım faaliyetleri gerçekleştirmeyerek asansörde ölümlü kazanın yaşanmasında asli kusurlu olduğu kanaatindeyiz” ifadelerine yer verildi.

TASARIM HESAPLARI DA HATALI ÇIKTI

Toplam 584 öğrenci için projelendirilen yurt binası için asansör trafik hesabı yapıldığında 16 kişilik iki asansörün yetersiz olduğunun belirtildiği raporda, asansörün tasarım, montaj ve piyasaya arzını gerçekleştiren firma hakkında ise “Tasarım hesaplarını hatalı hesaplayarak, asansörün karşı ağırlık yarı yük dengesini hatalı yaparak makine frenine fazla yük binmesine sebep olduğu için asansörde ölümlü kazanın yaşanmasında tali kusurlu olduğu kanaatindeyiz” değerlendirmesi yer aldı.

YURT İDARESİ SADECE TALİ KUSURLU BULUNDU

Güzelhisar Kız Öğrenci Yurt Müdürlüğü’ne ilişkin kısmın yer aldığı bilirkişi raporunda, yurt idaresince çalışan personele temel iş güvenliği ve sağlığı eğitimi verilmediği, kapasitesi artan yurdun teknik gereksinimlerine ilişkin tadilat projesini yapmadığı, asansöre ait bakım defterini muhafaza etmediği, kaza sonrası alınan ifadelerde asansörün sık sık arızalandığı ve kabinde kalmaların meydana geldiği ancak idarenin tekrar eden arıza bildirimlerine rağmen herhangi bir faaliyette bulunmaması sebebiyle kaza riskini artırdığından dolayı tali kusurlu olduğu belirtildi.