Zeren Ertaş'ın ölümü: Sanıklar hakkında istenen ceza belli oldu

Aydın'da 25 Ekim 2023'te KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki Zeren Ertaş'ın ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında istenen ceza belli oldu. İddianameye göre, tutuklu asansör firmasının sahibi Mustafa Büyükyapıcı (42) ve 3 mühendisin 3 yıldan 22,5 yıla kadar, tutuksuz sanık elektrik mühendisi için de 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Aydın'da Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda Zeren Ertaş'ın (22) asansörde sıkışarak hayatını kaybetmesine ilişkin sanıklar hakkında istenen ceza belli oldu.

Zeren Ertaş’ın ölümüyle ilgili soruşturma tamamlanıp, hazırlanan iddianame Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede tutuklu 4 kişi hakkında ‘Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 3 yıldan 22,5 yıla, tutuksuz sanık N.M. için de 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ayrıca bilirkişi raporundan bazı bölümler, olay yerinden çekilen fotoğraf ve video kayıtları iddianamede yer aldı.

İddianamede, 16 kişilik olan asansöre 16 kız öğrencinin bindiği belirtildi. Asansörün öğrencilerin binmesinden sonra zemin kattan bodrum kata doğru düşmeye başladığı, Zeren Ertaş'ın asansörden çıkmaya çalıştığı sırada ise asansör kabini ile duvar arasında sıkışarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Ertaş'ın ayrıntılı otopsi raporunun da yer aldığı iddianamede Ertaş'ın ölümünün sıkışmaya bağlı sebeplerden olduğu, olayda 2 öğrencinin de hafif yaralandığı kaydedildi.

ASANSÖR BAKIM FİRMASI ASLİ KUSURLU

Asansör bakım firması yetkilisi tutuklu sanık Mustafa Büyükyapıcı'nin asansörün fren sistemi olan ‘UCM’ sistemini önceden devre dışı bırakması nedeniyle kazanın meydana geldiğine dikkat çekilen iddianamede, "UCM sisteminin kapıları açıkken kabinin kontrolsüz şekilde hareket etmesini engelleyen bir güvenlik ekipmanı olduğu, kaza anında bu sistemin devreye girmemesi nedeniyle sanığın kusurunun ağır olduğu, asli kusurlu olarak değerlendirildiği" ifadelerine yer verildi.

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Olay, 25 Ekim saat 00.15 sıralarında Işıklı Mahallesi Kültür Bulvarı'ndaki KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana gelmişti. Yurttaki 15 kişilik asansör, iddiaya göre 16 kişi binince arıza yapmıştı.

Asansörün aşırı yük nedeniyle kaymaya başladığı sırada Zeren Ertaş, çıkmak istemişti. Bu sırada asansör hareket edince Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi olan Zeren Ertaş, sıkışarak hayatını kaybetmişti.

İhbar üzerine yurda gelen görevliler mahsur kalan 15 öğrenciyi asansörden çıkarmıştı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında yurt müdürü E.Ç., Bakanlık tarafından açığa alınarak olayla ilgili müfettiş görevlendirilmişti. Aydın 'da KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arıza yapan asansörlerinin bakımını üstlenen firmanın sahibi Mustafa Büyükyapıcı (42) ve mühendisler U.İ., R.A. H.T. tutuklanmıştı. Elektrik mühendisi N.M. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.