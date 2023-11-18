Zeren Ertaş soruşturmasında bir şüpheli daha tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki KYK yurdunda asansörün düşmesi sonucu öğrenci Zeren Ertaş'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı üçe çıktı.

Aydın’ın Efeler ilçesindeki KYK yurdunda Zeren Ertaş'ın hayatını kaybettiği asansör kazasıyla ilgili olayda firmanın mühendisinin de tutuklanması sonrası tutuklu sayısı 3’e yükseldi.



Efeler ilçesi Işıklı Mahallesi KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda asansörün düşmesi sonucu 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.

Yaşanan olay sonrası Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada asansör firması yetkilisi M.B. ile firma sahibi H.T. tutuklanmıştı. Savcılık tarafından derinleştirilen soruşturma sonrasında firmanın mühendisi R.H.A. da yakalanarak, gözaltına alındı.

Savcılık sorgulamasının ardından R.H.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili tutuklu sayısı 3’e çıkarken, soruşturma çerçevesinde arandığı öğrenilen bir kişinin de Ankara’da gözaltına alındığı ve Aydın’a getirileceği öğrenildi.