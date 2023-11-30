Zerrin Özer'den tedavi süreciyle ilgili açıklama

Geçtiğimiz günlerde, Darülaceze'deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi görmeye başlayan şarkıcı Zerrin Özer, sürece ilişkin açıklama yaptı. Şarkıcı, tedavisine Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde devam edileceğini söyledi.

Kronik rahatsızlığı bulunan ve yürümede güçlük çeken Zerrin Özer, tedavi sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Zerrin Özer, yaşadığı denge problemleri nedeniyle Darülaceze'deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alınmıştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zerrin Özer, bundan sonraki sürecin Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde devam edeceğini bildirdi.

Özer'in paylaşımı şu şekilde:

"Kıymetli sevenlerim, dün itibari ile sevgili doktorumun vesile olduğu, değerli kurum Darülaceze'deki tedavim sona erdi.Tüm ekibe sonsuz teşekkürler ederim.

Bundan sonraki aşamada günlük hayatımı az da olsa etkileyen yürürken yaşadığım denge problemiyle ilgili tedavi sürecim muhteşem tıbbi donanım ve profesyonel ekibe sahip Çam ve Sakura Hastanesi'nin kıymetli doktorları tarafından yönetilecektir.

Tüm bu sürecin ilk gününden itibaren ilgisi ve desteği ile yanımda olan Sayın Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Sayın Ahmet Selim Köroğlu'na ve bundan sonraki süreçte sağlığımı huzurla emanet ettiğim Çam ve Sakura Hastanesi Başhekimi Sayın Prof. Dr. Nurettin Yiyit'e sonsuz teşekkürlerimi sunarım."